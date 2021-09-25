只出23億徵收公保地 柯市府挨批「圈地賴帳」

台北市議員許家蓓發現，2019年至今台北市政府只出23億元價購公保地，形同政府圈地卻賴帳不給錢。圖為台北市景。（資料照）

2021/09/25 14:14

〔記者郭安家／台北報導〕不少民眾持有公共設施保留地，台北市長柯文哲曾批評，過去制度捐地換容積是讓財團「偷走人民的乳酪」，並主張實施全面容積代金制度。不過，台北市議員許家蓓發現，2019年至今台北市政府只出23億元價購公保地，形同政府圈地卻賴帳不給錢。

對此，北市都發局長黃一平表示，沒價購公保地，是因為政府使用不到、沒有開闢，未來會先徵收市區蛋黃區公保地或有迫切需要者；北市府通盤檢討，規劃解編73公頃公保地，也跟內政部討論，並加強宣傳與開發線上投標，增加公保地主意願讓市府標購。

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北市私有公保地793公頃，預計做道路、綠地、學校、社教及市場用地等機關預定用地，即政府尚未徵收應徵收的土地；目前北市採捐地換容積、繳納容積代金雙軌制，並且使用容積代金收入標購公保地。

但許家蓓指出，2019年實施的容積代金基金迄今收入125億元，北市府只拿23億元標購公保地、僅用了18%。

許家蓓說，標購公保地能增加公園綠地廣場面積，提升民眾生活品質，但過去4年不見北市府積極解決，容積代金基金是專款專用，百億收入卻僅拿出小部分標購，市府有經費卻持續圈地不給錢，連該給民眾的錢都省。

黃一平說，北市府的標購方式及宣傳不夠多元，造成民眾投標意願低，今年會加強宣傳，若民眾有私有公保地參加投標，就會廣發申請函，或改辦線上投標，增加方便性，投標意願或許會提高。

黃一平指出，內政部發現地方政府沒有機會徵收這麼多公保地，北市府已通盤檢討，提報73公頃的公保地討論解編事宜，進行都市計畫變更，有部分民眾可能不願意解編，因為在山區的地解編後會變成保護區。

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