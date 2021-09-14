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    談擴大隔離糾紛 苗博雅批北市「中央指引自助餐」：還我公道

    台北市議員苗博雅監督北市孕婦拒篩案，與北市府槓上，她更控北市府黨媒對自己發動人格毀滅戰。（資料照）

    台北市議員苗博雅監督北市孕婦拒篩案，與北市府槓上，她更控北市府黨媒對自己發動人格毀滅戰。（資料照）

    2021/09/14 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅監督北市孕婦拒篩案，與北市府槓上，她更控北市府黨媒對自己發動人格毀滅戰，而武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之中又現爭議；北市副市長黃珊珊日前發文指「中央刪除北市上傳的居隔紀錄」，苗博雅分析此事，批北市府無異「中央指引自助餐」，猛烈砲火再開，「我對此事最大的感想有四個字：『還我公道』」。

    黃珊珊控中央認為北市府「匡列太寬」，刪除北市府上傳紀錄，引起關注；苗博雅表示，13日北市府與中央對外說明，雙方說法證實這是一件「中央認為部分被匡列民眾不符合居家隔離定義，改列自主健康管理，北市堅持擴大匡列，把民眾列入居隔+PCR」的事件。

    這起「擴大隔離案」中，苗博雅表示，中央認為北市60位民眾不符合中央指引居隔定義，但北市府高層仍拍板持續居隔到9月14日，中央則回應尊重北市府；承接先前指控北市府對自己發動人格毀滅戰說法，苗博雅表示，孕婦拒篩案中，她批市府未依法開單，卻遭「北市府黨聯手，加上媒體惡意下標，扣我『假消息』的帽子」，發言人又推託「只能依照中央指引，北市不能罰」，如今「擴大隔離案」卻因北市覺得有必要，就把60名民眾關好關滿，「北市有聽中央的嗎？沒有嘛」。

    苗博雅表示，同樣一部傳染病防治法，怎麼6月北市府是「只能聽命中央」，9月就變成「可以自作主張」？若她說「孕婦拒篩，北市可以開罰單」是假消息，那「中央認為不符居隔定義，北市可以堅持把民眾關好關滿、捅鼻子」的作為又該做何解？

    苗博雅嘆，她對此事的最大感想就是「還我公道」，但她話鋒一轉，表示「講再多，聽不懂的就是聽不懂，跳針的還是跳針」，只是起碼以後再遇到「中央沒講，北市不能做」的說詞，就可以用這件事讓跳針的人了解，「市府有地方政府的權限，不要再吃『中央指引自助餐』了」。

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