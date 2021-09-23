柯P編28億「預防性預算」買疫苗 官員打臉：沒這名詞

台北市議員苗博雅（右）質詢主計處何來「預防性預算」概念？北市主計處長鄭瑞城坦言，預算法中並無此專有名詞、學理上也未曾聽聞。（記者鄭名翔攝）

2021/09/23 14:14

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲日前宣示編列28億元的「預防性預算」採購第三劑疫苗，但北市議員苗博雅今質詢台北市主計處長鄭瑞成時質疑，預防性預算是否屬於我國預算編列法制項目？學理上是否出現此名詞？鄭瑞成坦言，預算法中並無此專有名詞、學理上也未曾聽聞，令苗博雅怒批，柯文哲自創新名詞就想向議會要28億的空白授權支票，不符預算編列精神。

柯文哲日前於北市防疫記者會上表示，因應疫情變化，北市府編列28億「預防性預算」，預計最快明年度採購250萬劑第三劑疫苗，目前已送進議會審議，但即便通過也非立即採購，仍須視屆時實際需求評估。

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苗博雅今於北市議會財政建設委員會上質詢鄭瑞成，我國預算編列法制上是否有預防性預算一詞？鄭瑞成坦言，預算法中並無此專有名詞；苗再追問，學理上是否有此名詞、是否曾有學者提出？鄭瑞成直言，就自己所知並沒有，市長只是「順口」講出預防性預算採購疫苗。

苗博雅批，具預防性預算概念的名目例如第一預備金、第二預備金及災害準備金等，皆用以因應緊急事件，因此審議相關預算時不會要求具體計畫，但一般預算應有具體規畫才可送審，然而柯文哲卻再自創新名詞，拿著不符預算法及學理的「預防性預算」來向議會要28億空白授權支票，實不符預算精神，要求專業政務官應勸諫市長。

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