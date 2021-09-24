李彥秀罵蘇貞昌「精神分裂症」 王婉諭：汙名化疾病做攻擊

時代力量立委王婉諭（見圖）指出，國民黨沒有能力監督就算了，國民黨副秘書長李彥秀竟然還用汙名化精神疾病的說法做政治攻擊。（資料照）

2021/09/24 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團繼上週五杯葛行政院長蘇貞昌進行「3+11」專案報告後，今（24）日仍決定持續杯葛，不讓蘇貞昌上台接受質詢。對此，時代力量立委王婉諭指出，國民黨沒有能力監督就算了，國民黨副秘書長李彥秀竟然說出「難道蘇內閣是罹患精神分裂症（思覺失調症）？」用汙名化精神疾病的說法做政治攻擊。

國民黨團上週五杯葛蘇貞昌進行國籍航空機組人員隔離「3+11」的決策過程專案報告，要求蘇貞昌重新擬一份，今天再次報告，但沒想到國民黨今天仍繼續杯葛。

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對此，王婉諭在臉書上表示，以為經過黨團協商後，國民黨就會讓行政院長蘇貞昌上台接受質詢，「但國民黨最後卻仍決定繼續杯葛，讓議事持續延宕，也讓我再次錯失質詢機會。」

王婉諭指出，「國民黨副秘書長李彥秀竟然說，『難道蘇內閣是罹患精神分裂症（思覺失調症）？』」痛批國民黨沒有能力監督政府官員就算了，但私底下用「這種污名化精神疾病的說法」，做政治攻擊，「難道這就是國民黨的水準嗎？」

王婉諭說明，行政部門說法前後反覆，代表他們試圖規避責任及逃避監督，但這「跟精神疾病有什麼關係？」這種貼標籤、污名化的方式，完全就是錯誤類比！

王婉諭認為，疫情爆發的原因必定存在多種因素及可能性，但正因如此才必須謙遜地面對問題，且逐一討論，才能讓事實逐步被釐清，但國民黨一再拖延議事、杯葛，讓行政部門留下許多還未向人民說明解決的疑惑，「而一句『難道是精神分裂症』的惡意政治攻擊，對於問題更是毫無幫助，甚至再次傷害了精神疾病族群。」

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