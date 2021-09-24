基隆軍港西遷 蔡英文：走向世界重要工程

蔡英文總統視察基隆港，她表示軍港西遷工程是台灣走向世界重要工程。（記者盧賢秀攝）

2021/09/24 16:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆軍港西遷第一期工工程預計年底完工，蔡英文總統今天視察軍港西遷工程時說，未來新營區有足夠腹地打造完善基地設施，強化整體戰備能量，基隆港是台要重要門戶，軍港西遷是台灣走向世界重要工程。

總統蔡英文、市長林右昌、立委蔡適應、交通部次長祁文中等人抵達基隆港西11號碼頭，視察軍港西遷工程進度，台灣港務公司董事長李賢義簡報時指出，軍港西遷工程第一期工程結構已經完成，將進行裝修工程，二、三期工程明年陸續完工，預計2022年底完成點交遷移，成為軍事專區，強化國防戰備實力。

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林右昌說，基隆市港再生標竿計畫是總統跟他的政見，也是基隆幾十年來最大的蛻變計畫，地方期待已久，不只要進度如常，還要能超前。他說，目前中共的威脅越來越大，軍事國防的需求越來越迫切，完工後能提供海軍官兵更好的訓練及居住的戰備基地，也能加速市港蛻變再生，帶動整個城市的發展。

立委蔡適應也說，軍港遷移講了幾十年，過去就是做不到，直到總統蔡英文上任後才動工，不僅是劃時代的改變，有助於國軍戰鬥力、官兵有更好生活空間。

蔡英文總統指出，推動軍港遷移、完成基隆港轉型，是很多基隆人的夢想，希望中央與地方繼續合作，明年如期如質完工。未來軍港西遷完成後，新營區是原來的3倍，有足夠腹地打造完善基地設施，提供海軍更好的支持，強化整體戰備能量，國防戰備和城市發展都能雙贏。

蔡英文總統，基隆是郵輪中心曾獲頒亞洲最佳郵輪母港，軍港遷移後釋出的東岸碼頭空間經活化運用，可讓基隆繼續成為國際觀光交通重要樞紐，基隆港是台灣重要門戶，軍港西遷是台灣走向世界重要工程。

基隆軍港西遷一期營區工程結構體已完成。（記者盧賢秀攝）

基隆軍港將遷到西11號碼頭。（記者盧賢秀攝）

總統蔡英文、市長林右昌和立委蔡適應視察基隆軍港西遷工程。（基隆市政府提供）

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