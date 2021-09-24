台中購物節追加3.5億 議員嘆市長承諾的「海線獎」跳票

台中購物節追加3.5億，議員楊典患嘆「海線獎」佔不到千分之2。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/24 13:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會今進行台中購物節的振興券加值計畫專案報告，市議員楊典忠指出，去年檢討台中購物節成果時，台中市長盧秀燕曾提出會設山、海、屯大獎，結果今年市府仍「從7期看縣區」，「山海屯」佔不到千分之1.6的獎項，根本難能平衡城鄉經濟差距。

楊典忠表示，從台中購物節各區消費金額分析，山海屯各區彷彿像是「陪客」，原縣區的店家商家並沒有分享到台中購物節消費紅利。

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當時盧市長說「明年可以設定只能在原縣區消費才能得獎，比如山城獎、海線獎、屯區獎，把部分大獎放在各區消費，達到經濟均衡的效果」，楊典忠今問「市長海線獎在哪裡」。

楊典忠指出，市府針對去年消費較低的10個區域，提供100組日日抽獎項給「區域消費專屬抽」，但總抽獎組數共有6萬1000組，區域專屬抽100組只佔不到千分之1.6，市府團隊今年還是「從七期看台中」，對原縣區、偏鄉重視度仍不足。

楊典忠指出，10區人口數佔全市總人口數14.6%，分到的獎項卻只有千分之1.6、區域專屬抽才100組實在太少了，市長講過的話打折扣，要求市長增加組數，才有振興地方經濟的效果。

經發局長張峯源表示，針對去年消費較低的10個區域，市府設計區域消費專屬抽，從日日抽1000組中撥出來，每組5000元，另會針對山海屯區設計行銷活動，把買氣帶動起來。

盧秀燕則說，台中市29區都很重要，「我們特別拉出這10區就是要促進當地消費」，當然可能還不夠，總是「先求有、再求好」，會持續改善。

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