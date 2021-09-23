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    內政部「暈船仔」反詐騙文宣引熱議 網笑：很會玩

    內政部特別製作關於「感情詐騙」的反詐騙文宣。（圖取自臉書＿內政部）

    內政部特別製作關於「感情詐騙」的反詐騙文宣。（圖取自臉書＿內政部）

    2021/09/23 21:22

    〔即時新聞／綜合報導〕詐騙謀財手法層出不窮，受害者有時不只被騙取錢財，連愛情也是一場騙局。對此，內政部也特別製作一則關於「感情詐騙」的反詐騙文宣，呼籲民眾暈船時切記別匯錢給別人，以免落得兩頭空。充滿創意的文宣也引起網友笑喊，「內政部真的很會玩」。

    內政部今日在臉書分享一則防詐騙文宣，文宣中模擬一名「暈船仔」女大生在Dcard的匿名發文說，她透過網路認識「外國軍醫男友」，但他的家人突然生重病，急需醫藥費，因此女大生就好心匯錢資助男友，但自此男友就再也不接她電話，而一心相信男友的女大生仍沒發現異狀，直呼「我好擔心他有什麼意外」。

    對此，內政部表示，愛情使人盲目，暈船不會怎樣，但是暈船還匯錢給別人，才是出大事！也提醒民眾，切記只要在社群網站、通訊軟體或是交友網站，遇到對方以「假交友」名義攀親，請務必提高警覺，不要當了暈船仔還兩頭空，若有疑問也請記得主動撥打165反詐騙專線。

    內政部的創意文宣引起網友熱議，「那個暈船仔的username … 真是太有才了～」、「內政部好會」、「圖文皆有哏」、「很會，給過」、「笑死，內政部真的很會玩」。

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