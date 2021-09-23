考試院通過5項考試增列名額，110高普考增941名達4023名。（資料照）

2021/09/23 15:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院今天舉行例行院會，會中通過多項國考增列需用名額，包括110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額941名、110年公務人員高等考試一級暨二級考試增列需用名額17人，以及110年公務人員特種考試司法官考試第2次增列需用名額23名等。

在高考三級及普考部分，考試院說明，這項考試原公告需用名額為3082名。依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額941名，其中高考三級602名，普考339名。連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計4023名，其中高考三級2585名，普考1438名。

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考試院提到，110年和109年需用名額4138名相較，略減115名；但就高考三級而言，行政類需用名額較109年增17名，技術類減20名；就普考而言，行政類需用名額較109年減100名，技術類減12名。各類科增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

至於在高等考試一級暨二級考試部分，考試院說明，這項考試原公告需用名額為58人，包括高等考試一級考試2人、高等考試二級考試56人，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列高等考試二級考試法制等10類科（組）需用名額計17人，連同原公告需用名額，合計需用名額75人，包括高等考試一級考試2人、高等考試二級考試73人。各類科（組）增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

另外，公務人員特種考試司法官考試部分，考試院說明，這項考試原公告需用名額為102名，第1次增列司法院需用名額15名。依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額23名，其中司法院13名，法務部10名。連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，這項考試需用名額總計140名，其中司法院68名，法務部72名。

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