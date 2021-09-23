謝長廷憶南非武官挾持案 抱著必死覺悟與殺人犯談判

1997年發生陳進興挾持的南非武官全家案，穿著西裝謝長廷進入南非武官家中，說服陳進興投降。（取自產經新聞）

2021/09/23 12:16

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕駐日代表謝長廷在日本產經新聞連載中的談話錄「話的肖像畫」，憶及1997年發生的陳進興挾持南非武官卓懋祺案，謝長廷表示，他為拯救人質應陳進興的要求進入現場談判，離家前留給太太最後一句話「萬一我怎麼樣了，就當作是出車禍」。謝長廷還透露，事件過後南非武官寄來感謝信，被一位奧地利人在他競選高雄市長的造勢場合中公開宣讀，意外的是，這位奧地利人現在於奧地利駐日本大使館工作，而且與他還有往來，謝長廷覺得這個緣分真的不可思議。

謝長廷指出，1997年4月知名藝人白冰冰的女兒白曉燕於放學途中遭到綁架，歹徒要求贖金500萬美元，並在監禁被害人時切斷手指等予以虐待，最後將其殺害並把遺體丟棄在排水溝，震撼了社會。

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參與綁架的7人犯罪集團，在案發後接連被捕，但最後一名在逃的歹徒陳進興於同年11月進入南非大使館武官在台北市內的自宅中，並挾持武官和家人等5人作為人質。陳進興綁架人質拒捕，向警方要求見謝長廷。

謝長廷說，陳進興接連犯下多起殘暴的罪行，但對自己的妻子被懷疑是共犯而受到警方嚴厲的刑求感到憤慨，曾寫信到他的事務所說「妻子是無辜、冤枉的」，要求他替妻子辯護。

挾持人質事件發生後隔天，謝長廷從高雄搭最早班機飛往台北，下飛機後直奔現場。當時南非武官及他的一位女兒雖然獲釋，但武官的妻子及包含嬰兒在內的2位兒女仍繼續受挾持。謝長廷與警方多次會商，但未獲允許進入房裡，只好先暫時回到台北家裡，不過陳進興從電視轉播知道他到過現場，向警方要求把他叫回去。警政署長親自打電話到謝長廷家裡，希望他馬上來現場。

謝長廷回憶說，當時他太太看了電視一直哭泣，他告訴太太「人為何而死？律師為了正義必須盡力到最後」。離開家門前最後留下一句「萬一我怎麼樣了，就當作是出車禍」。

當時他認為能夠說服陳投降，只有被要求辯護、擔任律師的他。心裡早有準備，未穿防彈衣也未配槍、未戴頭盔，沒有任何裝備。陳進興對他穿著西裝完全沒有任何裝備感到驚訝，他們用台語交談後，陳進興懇請他替妻子辯護。

謝長廷說，當時警方安排陳進興的妻子帶著幼子到現場，試圖說服陳進興投降，於是他說服陳進興說「你犯下綁架殺人罪應該就是死刑，但你如果在挾持人質後還殺害人質、警察，不僅是你，你可愛的小孩，或是你要委託辯護的妻子，一輩子都會遭遇各種困難而受苦」。謝長廷答應對陳妻辯護，陳進興也釋放人質投降，綁架人質事件經過24小時落幕。

謝長廷後來依約為陳妻辯護，陳妻雖被起訴幫助逃亡罪，但並非是綁架共犯而被判9個月有期徒刑。

謝長廷在1998年競選高雄市長，因為替陳妻辯護，遭到攻擊立場困難，他表示，替陳妻辯護並未獲取報酬，也能切身體會被害人母親的心情，但是他必須兌現對陳的承諾，幸好高雄市的選民能夠諒解他擔任律師的工作，後來他擊敗國民黨候選人當選高雄市長。

謝長廷說，南非武官一家後來平安返國，寄來感謝的信函，這封信在高雄市長選戰的造勢場合中曾被一位奧地利人宣讀，這位奧地利人現在於奧地利駐日本大使館工作，而且與他還有往來，謝長廷覺得這個緣分真的不可思議。

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