為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    謝長廷憶南非武官挾持案 抱著必死覺悟與殺人犯談判

    1997年發生陳進興挾持的南非武官全家案，穿著西裝謝長廷進入南非武官家中，說服陳進興投降。（取自產經新聞）

    1997年發生陳進興挾持的南非武官全家案，穿著西裝謝長廷進入南非武官家中，說服陳進興投降。（取自產經新聞）

    2021/09/23 12:16

    〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕駐日代表謝長廷在日本產經新聞連載中的談話錄「話的肖像畫」，憶及1997年發生的陳進興挾持南非武官卓懋祺案，謝長廷表示，他為拯救人質應陳進興的要求進入現場談判，離家前留給太太最後一句話「萬一我怎麼樣了，就當作是出車禍」。謝長廷還透露，事件過後南非武官寄來感謝信，被一位奧地利人在他競選高雄市長的造勢場合中公開宣讀，意外的是，這位奧地利人現在於奧地利駐日本大使館工作，而且與他還有往來，謝長廷覺得這個緣分真的不可思議。

    謝長廷指出，1997年4月知名藝人白冰冰的女兒白曉燕於放學途中遭到綁架，歹徒要求贖金500萬美元，並在監禁被害人時切斷手指等予以虐待，最後將其殺害並把遺體丟棄在排水溝，震撼了社會。

    參與綁架的7人犯罪集團，在案發後接連被捕，但最後一名在逃的歹徒陳進興於同年11月進入南非大使館武官在台北市內的自宅中，並挾持武官和家人等5人作為人質。陳進興綁架人質拒捕，向警方要求見謝長廷。

    謝長廷說，陳進興接連犯下多起殘暴的罪行，但對自己的妻子被懷疑是共犯而受到警方嚴厲的刑求感到憤慨，曾寫信到他的事務所說「妻子是無辜、冤枉的」，要求他替妻子辯護。

    挾持人質事件發生後隔天，謝長廷從高雄搭最早班機飛往台北，下飛機後直奔現場。當時南非武官及他的一位女兒雖然獲釋，但武官的妻子及包含嬰兒在內的2位兒女仍繼續受挾持。謝長廷與警方多次會商，但未獲允許進入房裡，只好先暫時回到台北家裡，不過陳進興從電視轉播知道他到過現場，向警方要求把他叫回去。警政署長親自打電話到謝長廷家裡，希望他馬上來現場。

    謝長廷回憶說，當時他太太看了電視一直哭泣，他告訴太太「人為何而死？律師為了正義必須盡力到最後」。離開家門前最後留下一句「萬一我怎麼樣了，就當作是出車禍」。

    當時他認為能夠說服陳投降，只有被要求辯護、擔任律師的他。心裡早有準備，未穿防彈衣也未配槍、未戴頭盔，沒有任何裝備。陳進興對他穿著西裝完全沒有任何裝備感到驚訝，他們用台語交談後，陳進興懇請他替妻子辯護。

    謝長廷說，當時警方安排陳進興的妻子帶著幼子到現場，試圖說服陳進興投降，於是他說服陳進興說「你犯下綁架殺人罪應該就是死刑，但你如果在挾持人質後還殺害人質、警察，不僅是你，你可愛的小孩，或是你要委託辯護的妻子，一輩子都會遭遇各種困難而受苦」。謝長廷答應對陳妻辯護，陳進興也釋放人質投降，綁架人質事件經過24小時落幕。

    謝長廷後來依約為陳妻辯護，陳妻雖被起訴幫助逃亡罪，但並非是綁架共犯而被判9個月有期徒刑。

    謝長廷在1998年競選高雄市長，因為替陳妻辯護，遭到攻擊立場困難，他表示，替陳妻辯護並未獲取報酬，也能切身體會被害人母親的心情，但是他必須兌現對陳的承諾，幸好高雄市的選民能夠諒解他擔任律師的工作，後來他擊敗國民黨候選人當選高雄市長。

    謝長廷說，南非武官一家後來平安返國，寄來感謝的信函，這封信在高雄市長選戰的造勢場合中曾被一位奧地利人宣讀，這位奧地利人現在於奧地利駐日本大使館工作，而且與他還有往來，謝長廷覺得這個緣分真的不可思議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國禁釋迦蓮霧政治動機昭然 謝長廷：應啟動銷日談判交涉
    2021/09/21 09:40

    中國禁釋迦蓮霧政治動機昭然 謝長廷：應啟動銷日談判交涉
    不只血氧機！謝長廷曝台贈日124萬張口罩 數字有玄機
    2021/09/17 17:58

    不只血氧機！謝長廷曝台贈日124萬張口罩 數字有玄機

    換季過敏癢？富及第點出更多可能性
    台灣回贈日本醫療物資 防衛相岸信夫出席
    2021/09/16 20:20

    台灣回贈日本醫療物資 防衛相岸信夫出席
    人權展首次日本出展 謝長廷：民主自由不會自動從天而降
    2021/09/15 22:53

    人權展首次日本出展 謝長廷：民主自由不會自動從天而降
    謝長廷：是我勸降陳進興，侯友宜沒進去
    2018/11/23 15:39

    謝長廷：是我勸降陳進興，侯友宜沒進去
    勸被告撤上訴 高院法官曾德水被申誡一次
    2014/10/16 17:05

    勸被告撤上訴 高院法官曾德水被申誡一次
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播