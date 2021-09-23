陳其邁：若超過6、7處群聚感染 國慶焰火「該斷就會斷」

高雄市政府與國慶籌備委員會，在棧貳庫召開「2021國慶焰火在高雄」記者會，市長陳其邁致詞。（記者李惠洲攝）

2021/09/23 11:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年國慶焰火重回高雄，一切準備工作已就緒，但面對疫情詭譎多變，高雄市長陳其邁今早受訪時強調：「最壞、最壞、最壞的狀況，假如國內還有不明感染源的社區傳播，一天的個案數，有零零星星超過6處或7處以上群聚感染，那該斷的狀況下，我們就會斷！」意即國慶煙會屆時將改採線上視訊或直接取消。

睽違20年，2021國慶焰火重返高雄港灣施放！高雄市政府與國慶籌備委員會，今早在棧貳庫召開「2021國慶焰火在高雄」記者會，強調為了防疫，今年首度採預約制，現場觀賞人數降載再降載，從69萬人下修至2萬人。

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記者會結束後，陳其邁接受聯訪時表示，焰火施放區域35公頃的容留數，過去沒疫情時，現場大概可達69萬人，在防疫期間，估算容留數大概23萬人，這次採取比較嚴格防疫，現場容留數從23萬再降到2萬人。

他說，因為高雄港區的範圍非常遼闊，從鼓山區一直到鹽埕區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、旗津區，都看得到煙火，市府也會根據這些不同區域，來劃定人流管制區。「其實在這些行政區，只要站在你家的陽台，都可以看到港區的國慶煙火！」

陳其邁說，防疫最高的嚴格要求下，務必做到防疫煙火能達到整個防疫規定，也能確保民眾的健康跟安全。

媒體問說，現在離國慶煙火還有10幾天，但疫情變化很快，市府有沒有最壞的劇本？陳其邁答說，會根據國內的疫情，做滾動式檢討，「最壞、最壞、最壞的狀況，假如國內還有不明感染源的社區傳播，一天的個案數，有零零星星超過6處或7處以上群聚感染，那該斷的狀況下，我們就會斷！」

陳其邁強調，還是以疫情為最大考量，假如疫情平穩，就根據不同的劇本，做好不同劇本的想定，來舉辦國慶煙火，也會在防疫措施做同步調整，譬如容留數，假如疫情稍微有一點升級，就在容留數、整個座椅跟防疫措施，再來採取加嚴的規定。

陳其邁表示，以高雄的個案來看，其實總共90幾例的個案，主要的感染途徑，都是沒有戴口罩，或在家裡面的群聚感染，或在餐廳、工作地點等，呼籲大家保持社交距離、戴口罩，就可以把防疫風險降到最低。

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