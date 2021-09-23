我申請CPTPP 鄭運鵬：一定面臨福島食品談判...在野黨必群起攻之

我國於22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，立委鄭運鵬發文分享看法。（資料照）

2021/09/23 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕我國於22日遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，引發討論；立委鄭運鵬表示，接下來一定會面臨日本福島周邊食品的談判，這是科學、國內政治，及「影響台灣加入CPTPP的受惠產業成長問題」，他確信，只要相關議題進入實質討論，在野黨們一定比照美豬群起攻之。

鄭運鵬表示，台灣申請加入CPTPP，一定會面臨對日本福島周邊食品的談判，「從TPP（跨太平洋夥伴關係協定）到CPTPP，這個夥伴協議已經從美國主導，變成日本主導了」。他認為，日本是個重視承諾與信用的國家，從奧運延期一年，扛下財務損失、疫情失控、國民責難等等困境也義無反顧舉辦，可見一斑。

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因此，鄭運鵬強調，「全世界就可以想像日本對於福島核災後長達幾十年的復原與振興，絕對不是時間過了就算了，也不會是國內自己做農業補貼就算了」；他表示，福島周邊食品議題「是科學問題、是國內政治問題、也是影響台灣加入CPTPP的受惠產業成長問題」，而未來一段時間，將是台灣回到國際舞台的關鍵時刻。

「我認為CPTPP的進程是一個很重要的指標」，鄭運鵬認為，從與日本的良好夥伴關係出發，從亞洲太平洋出發、從經濟合作出發，將第一步站穩，模式建立，「他國際參與空間就更容易比照辦理」。

不過，他相信，只要日本福島周邊食品進入實質討論，在野黨們一定比照美豬議題群起攻之，「這是執政黨應該承擔的執政成本，如果因此無法加入CPTPP，台灣失去的會更大更遠」，鄭運鵬表示，相信未來國人會有更成熟的考慮。

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