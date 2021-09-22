中國擋我蓮霧釋迦 農委會：要求對話均未獲回應

國台辦宣稱在台灣出口中國的蓮霧、釋迦查有太平洋臀粉介殼蟲，並表示都有透過兩岸平台和台灣連繫，不過農委會防檢局表示，要求雙方展開科學技術對話的部分，迄今仍未獲中國回應。（資料照）

2021/09/22 21:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國國台辦今天（9/22）聲稱，從今年以來中國海關在台灣出口到該國的蓮霧、釋迦查有太平洋臀粉介殼蟲，並指都有透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台向台灣通報，農委會防檢局表示，我方有透過兩岸平台希望雙方展開科學技術對話，但截至前為止並未收到中國回應。

中國明明對我方尋求雙方展開科學技術對話的要求「已讀不回」，卻對外宣稱已聯絡已非第一次，台灣鳳梨今年3月遭中國指稱發現介殼蟲後禁進口後，國台辦屢次對外宣稱都有透過兩岸平台連絡台灣，但防檢局同樣透過兩岸平台，欲展開科學技術對話，如希望中國可提出害蟲的生物標本、貨物批次等，八度透過平台要求展開雙方對話，但都遭到中國已讀不回。

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中國又於9月20日指於台灣出產的釋迦、蓮霧發現介殼蟲，故蓮霧釋迦禁止進口，農委會指出，中國去年通知我國有20件釋迦不合格，台灣接到通報後，在去年10月19日就要求釋迦若輸出到中國必須檢附包裝場資料，也推動包裝場要具有選果能力與辨識中國關切有害生物能力的專責人員；今年6月前，中國又通知台灣釋迦不合格13件、蓮霧不合格6件，我方則於7月7日修正釋迦出口中國要點，包含強化溯源管理，事實上從6月28日後，我國都未接獲中國的不合格通知，直到9月19日中國又再度通知隔天暫停進口我國的釋迦和蓮霧。

農委會獲知後，第九度要求透過兩岸平台雙方展開科學技術對話，若仍未獲回應，將於月底循WTO管道解決爭端，防檢局表示，截至目前為止，關於雙方展開科學技術對話的部分，中國仍未有回應。

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