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    首頁　>　政治

    譴責中國？市議員逼表態 柯文哲：我要批評中國不知應變

    台北市議員江志銘（左）今天質詢時，批評中國禁止台灣釋迦、蓮霧進口是「以農逼政」，要求市長柯文哲（右）表態譴責中國；柯文哲答詢時表示，他要批評中國，對台政策僵化、不知應變，對於關係改善一點幫助都沒有。（擷取自議會網站）

    台北市議員江志銘（左）今天質詢時，批評中國禁止台灣釋迦、蓮霧進口是「以農逼政」，要求市長柯文哲（右）表態譴責中國；柯文哲答詢時表示，他要批評中國，對台政策僵化、不知應變，對於關係改善一點幫助都沒有。（擷取自議會網站）

    2021/09/22 19:04

    〔記者楊心慧／台北報導〕中國20日起禁輸入台灣釋迦、蓮霧，台北市議員江志銘批評中國是「以農逼政」，要求有意選2024年總統的台北市長柯文哲表態譴責中國，柯文哲表示，他要批評中國，對台灣政策非常的僵化、不知應變，也根本沒用，對於兩邊的關係改善一點幫助都沒有。

    江志銘質詢時表示，中國在中秋節前夕，禁台灣釋迦、蓮霧，明顯以農逼政，面對中國霸凌台灣的行為，柯文哲在第一時間沒向中國表達抗議和譴責，還幸災樂禍地說台灣政府幫助農民的行為是義和團，對柯市長而言，千錯萬錯都是台灣的錯、千錯萬錯中國都沒錯。

    江志銘要求，宣稱要選2024年總統的柯市長，願不願意為台灣利益發聲，面對中國給予嚴厲譴責？柯文哲回應，對付中國要務實，他們禁台灣三個水果，但台灣禁他們600多個水果，現在釋迦、蓮霧是小事，可怕的是台灣對他們出口占44％，去年出超1400億，而且還是每年，他認為後面可能還會有，跟中國對抗還是要準備好，注意風險管理。

    江志銘追問柯文哲，是否要譴責中國；柯則表示，這不是譴責中國，而是批評中國，他要批評的是中國對台灣政策非常的僵化、不知應變，也根本沒用，他們對台灣的輿情收集選超於我們的想像，代表他們整個指揮系統僵化，這是無效的動作 對於兩邊的關係改善一點幫助都沒有。

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