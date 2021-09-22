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    中國阻台取得疫苗 蘇貞昌：江啟臣若為台灣說幾句話人氣會更好

    行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/22 12:24

    〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天到立法院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」並備質詢，蘇貞昌答詢時表示，國民黨立委江啟臣是最大在野黨的主席，中國國民黨的主席如果可以對中國阻撓台灣爭取疫苗說幾句話，相信人氣會更好，連美國官員都敢說台灣買疫苗這麼困難是中國阻撓，中國國民黨主席卻不敢說半句話，替江感覺可惜。

    民進黨立委莊瑞雄質詢的前一位是國民黨立委江啟臣，莊瑞雄表示，在野黨主席質詢過程，一句來、一句去，他判斷是選情告急，沒有準備就來質詢，他很想幫院長回答，在野黨一直說疫苗沒來，政府高官是否要到美國要疫苗？看到韓國這樣做，民眾的確會想說要不要這樣做，但是當初欠疫苗的時候，也沒看到英國首相、女王或其他國家總統飛到美國要疫苗。

    莊瑞雄指出，政府努力去做，而且他看到台灣這幾天疫情確診加零就很開心，在野黨看到零沒有感覺，他有很大的感慨，上禮拜施政報告不給院長報告，今天又來說不敢面對在野黨。

    莊瑞雄說，剛剛江啟臣說疫苗不來、院長下台，那要不要說如果確診零，明年宣布選總統？疫情大家是在看有沒有守護好，執政團隊有沒有值得人民信賴，確診0當然值得信賴，過程中政治攻防隨便聽聽，國民黨選完黨主席就會縮了。

    蘇貞昌表示，立委江啟臣是最大在野黨的主席，中國國民黨的主席如果可以對中國阻撓台灣爭取疫苗說幾句話，相信人氣會更好，連美國官員都敢說台灣買疫苗這麼困難是中國阻撓，中國國民黨主席也不是不知道，卻不敢說半句話，江的黨也不敢說半句話，這樣真的很可惜，替江感覺可惜。

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