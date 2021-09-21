高虹安罵「綠畜」不認失言 學者留言怒嗆：可恥的政治人物

民眾黨立委高虹安高歌「塔綠班之歌」，唱出「綠畜」兩字引發風波。（圖由民眾黨團提供）

2021/09/21 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安高歌「塔綠班之歌」，唱出「綠畜」兩字引發風波。不過，高虹安並不認為自己失言，反在臉書PO文聲稱「被霸凌」。對此，學者沈榮欽忍不住在高的臉書下方留言痛罵：「真是可恥的政治人物，墮落如此之快」。

名嘴朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚大唱「塔綠班」之歌，歌詞中出現「綠畜」一詞，引發爭議，由於高虹安現為立委身分，從她口中聽到「綠畜」一詞令人驚愕，高的臉書也立刻被網友灌爆。

請繼續往下閱讀...

不料，高虹安今日不但不認為自己失言，僅解釋當時「應主持人觀眾要求一起唱了一首歌。歌曲歌詞皆非我所創作，是直播時的臨時安排」，她還說，「至於從昨天開始，鋪天蓋地霸凌高虹安的，你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的，你的名字」。不過，高虹安整篇文都沒有解釋為何她會脫口唱出「綠畜」兩字。

高虹安臉書文章PO出後，立刻引發爭議，加拿大約克大學副教授沈榮欽也留言表示：「真是可恥的政治人物，墮落如此之快，拉低台灣政治文化，我會在下一期新新聞專欄討論你和柯文哲，這件事不能這樣被遺忘，台灣的政治文化需要回復良善」。

對此議題，沈榮欽昨（20）日就在臉書PO文，拿先前藝人吳宗憲開的「納粹集中營」主題餐廳與新竹光復中學生校慶穿納粹軍服事件比較，感嘆表示，這次牽涉到名嘴與政治人物，一般而言，名嘴與政治人物對於歧視較為敏感，可是台灣居然與此背道而馳，可見台灣名嘴與政治人物的程度也大不如前。

學者沈榮欽忍不住在高的臉書下方留言痛罵：「真是可恥的政治人物，墮落如此之快」。（擷取自高虹安臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法