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    張亞中自認當黨主席大家更好選舉 黨代表開轟：是幫過誰輔選？

    時任國民黨主席吳敦義（左）於2017年中常會中，致贈第20屆第一任青年指定中常委劉昱佑（右）派任書。（資料照）

    時任國民黨主席吳敦義（左）於2017年中常會中，致贈第20屆第一任青年指定中常委劉昱佑（右）派任書。（資料照）

    2021/09/21 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉，孫文學校校長張亞中近日聲勢看漲，台北市議員羅智強直言，若他當選，能預見「一個毀滅性的悲劇正快速成型」，張亞中則回擊：「我若當黨主席對選舉更有幫助。」對此，曾任國民黨青年團團長的黨代表劉昱佑狂酸：「所以你（張亞中）是幫過誰輔選？」

    台北市議員羅智強19日於臉書發文分析，張亞中適合當國民黨的策士、辯士，但打選戰、領導黨，那是完全不同的事，若是沒有足夠的黨內威信、合作關係、互信基礎、戰功貢獻、選舉經驗，如何去領導縣市首長，與明年上千位議員候選人打仗？他更不諱言說：「一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型。」

    對此，張亞中在臉書回應，黨的形象好了、選舉就更容易了，他「完全」理解，國民黨各縣市首長、各級公職民代，願意「扛起」國民黨這塊招牌，堅毅的與民進黨戰鬥其中的艱難困苦。他同時向黨員承諾，在各位往後的選舉中，扛著中國國民黨這塊126年的招牌，不再那麼辛苦，而是「加分」。

    而國民黨黨代表劉昱佑也於臉書不客氣開戰，張亞中是幫過誰輔選？他坦言，自己黨齡不過6年，當過中常委當過黨代表，同志有需要，他只要有空都會奉陪，即使只是端茶倒水，發發面紙，他都認為是選舉重要一環，不是苦活、不是鄙事。

    劉昱佑再轟，而張亞中呢，從頭到尾就只幫自己造勢，一回國民黨，就喊著要當黨主席。對抗民進黨，拿不出實績，輔選什麼的也不曾過問。出征同志這種爛事，張亞中倒是沒少過。這樣的人要選黨主席，簡直啼笑皆非。人可以不要臉，但我國民黨黨員還要臉。

    國民黨主席參選人張亞中。（資料照）

    國民黨主席參選人張亞中。（資料照）

    國民黨前青年團長劉昱佑狂酸張亞中：「所以你是幫過誰輔選？」（圖擷取自劉昱佑臉書）

    國民黨前青年團長劉昱佑狂酸張亞中：「所以你是幫過誰輔選？」（圖擷取自劉昱佑臉書）

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