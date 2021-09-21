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    柯建銘秋節贈「割稻碗」 宋楚瑜打趣說：叫我去化緣？

    碗大又粗獷「割稻碗」，正確品名是「五福碗」。（記者謝君臨翻攝）

    碗大又粗獷「割稻碗」，正確品名是「五福碗」。（記者謝君臨翻攝）

    2021/09/21 09:55

    〔記者謝君臨／台北報導〕​今天是中秋節，立法院民進黨團總召柯建銘特別向前立委、苗栗縣苑裡鎮華陶窯創辦人陳文輝交關，致贈碗大又粗獷「割稻碗」給立委同仁、助理及親朋好友。有趣地是，親民黨主席宋楚瑜收到後打來道謝，還打趣地說「總召，你送我兩個缽，是要叫我去化緣嗎？」，柯聽完不覺莞爾，只好回答「多功能，自行發揮」。

    柯建銘今於臉書撰文表示，多年前曾造訪立院前同事，也是黨外時期「行街頭」的老兄弟，陳文輝所打造位於苑裡鎮的「華陶窯」，驚見文輝不當立委以後20多年來辛苦經營，園內種滿本土植物，間建傳統建築，既本土又人文的生活美學園區，提供遊客遊園、捏土、燒陶，大家無不驚嘆如世外桃源，流連忘返。

    柯建銘憶及，​最特別的是仿早年台灣農民割稻時於田中吃飯的「割稻碗」，造型碗大又粗獷，緬懷農業時代，台灣人勤勉養家的「飯碗」。農忙時在烈日下，全家大小總動員不停的割稻，農夫鋤禾日當午，汗滴禾下土。農婦幫忙之餘，又要趕回家煮飯送到田中，一家人圍在田中蹲下吃粗飽，全家指靠微薄幾分田為生，實辛苦也認命，是那個時代的台灣價值：「守己安份，順天聽命」，更道出「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。

    柯建銘說，今年秋節有感於此，向文輝交關，分享「割稻碗」予立委同仁、助理及親朋好友。其中最特別是宋楚瑜收到後打電話來道謝之餘，加句：「總召，你送我兩個缽，是要叫我去化緣嗎？」不覺莞爾。他只好回答：是缽是碗也行，多功能，自行發揮，正確品名是「五福碗」，聊表敬意，祝福秋節愉快、五福滿碗、平安喜樂。

    立法院民進黨團總召柯建銘（左）拜訪前立委、苗栗縣苑裡鎮華陶窯創辦人陳文輝（右）。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘（左）拜訪前立委、苗栗縣苑裡鎮華陶窯創辦人陳文輝（右）。（記者謝君臨翻攝）

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