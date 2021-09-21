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    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉》朱立倫：張亞中是統派大師毫無疑問

    國民黨主席候選人朱立倫21日一早接受廣播節目專訪。 （記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人朱立倫21日一早接受廣播節目專訪。 （記者劉信德攝）

    2021/09/21 09:02

    〔記者林良昇／台北報導〕距離國民黨選舉投票日不到4天，國民黨主席候選人朱立倫今指出，另位候選人張亞中竄起，是因為黨員對國民黨恨鐵不成鋼，但張是毫無疑問的「統派大師」，以前當張面講「他也很高興」，其理論過去只是沒人細究，民眾不知道內容「很恐怖」，讓人不能接受。

    國民黨主席選舉進入最後階段，朱立倫今早接受廣播節目專訪，提及張亞中在黨魁選舉聲勢竄起，朱坦言，他最近常跟很多朋友說，可能是他表現不夠好，他要自己反省檢討，「怎麼可以讓大家這麼憂慮？」

    朱立倫認為，張亞中會獲得一部分黨員青睞，是恨鐵不成鋼，覺得國民黨前段時間沒作為，太軟了不夠強硬，所以當有人出來慷慨激昂，講得頭頭是道，張亞中沒當過公職「隨便怎麼講都可以」，實不實際或做不做得到是另一回事，但黨員爽度會高。

    朱立倫指出，張亞中長期研究兩岸關係，是長期主張統一的統派教授，研究促進兩岸統一得各種理論、方法，甚至以前當面講說張是「統派大師」，張也很高興，是「統派大師」毫無疑問。

    朱立倫說，張亞中很多論點因為不是主流，過去很多人沒去聽、沒去關心﹔現在張講要簽「和平備忘錄」，因為過去沒人聽內容、條文是什麼，可能就覺得很有道理，就會有些人會覺得朱立倫、馬英九、連戰搞幾十年，還在九二共識一中各表原地打轉，張一下子就可以跳到兩岸和平，卻不知道內容很恐怖，讓人不能接受。

    朱立倫指出，他認識張亞中20幾年了，聽張的理論聽很多，除了張講得和平備忘錄、一中三憲、兩岸統合他不贊成以外，其他方面的想法、其他政策上的貢獻，可以成為國民黨的重要智囊、資產，甚至要參選也歡迎。

    針對2024年總統大選佈局，張亞中在接受媒體訪問時提到，他若當選主席，代表國民黨參選總統的候選人必須以和平備忘錄跟民進黨對決，否則不提名。

    對此，朱立倫受訪時表示，相信國民黨最後會選出理性、中道、穩健的路線，堅持中華民國立場捍衛正藍價值的朱立倫，也相信將來提名的總統候選人，會獲得多數民意認同，才能讓國民黨重返執政。

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