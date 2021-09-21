江︰「棄柱保朱」別重演 張︰棄保不道德

國民黨主席選戰進入倒數，江啟臣受訪希望「棄柱保朱」戲碼別再上演。（記者李容萍攝）

2021/09/21 05:30

〔記者李容萍、林良昇／綜合報導〕國民黨主席選舉進入倒數階段，前黨主席朱立倫與孫文學校總校長張亞中民調緊咬，多位國民黨縣市長、民代陸續表態支持候選人朱立倫，輿論風向瀰漫「棄江保朱」氛圍。現任黨主席江啟臣昨反擊，指媒體炒作，不希望「棄柱保朱」戲碼再度上演。

張亞中也說，棄保黨內同志是不道德的事情，大家都是同志，何有棄誰保誰的問題，大家一起努力選舉，是一件富理性精神、有意義的事。

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國民黨主席選舉戰火蔓延，「張亞中現象」讓藍營醞釀「棄江保朱」，江啟臣不滿被操作「棄保」，昨展開反擊。

江啟臣說，相關棄保說法很不負責任，無助黨內團結，很多黨員很早就看不下去。他強調，不希望以往「棄柱保朱」的老戲碼再度上演，黨內選舉自己人互打，動輒有亡黨、棄保等說法，「這還是同一黨嗎？將來怎麼與敵人作戰？」

江啟臣也在昨天選舉分區政策說明會後發表聲明，砲轟這一場主席選舉搞得「一塌糊塗」，「實在丟臉，大家都看不下去了！」凸顯沉痾之深已非一天兩天，「不改行嗎？還在吵什麼？」

江指一年多前，他接下大敗後的國民黨，把支離破碎的結構整合穩住，也重拾了戰力、公信力和信心，但眼看這兩、三週老戲碼又重演，過往耳熟能詳的選舉語言又再現，二○一六、二○二○的悲劇必會重演。

遭張批太弱 朱︰曾選贏蔡

對於張亞中批評「朱立倫輸過、韓國瑜太弱」，朱立倫認為選戰有贏有輸，不能只提敗選、不提勝選，自己贏過蔡英文（指新北市長選舉）也輸過蔡英文（指總統選舉）。

針對基層憂心張亞中當選主席將影響二○二二選情，朱指出，現在國民黨很多縣市長、基層黨員面對二○二二年的選舉都很擔憂，朱強調自己絕對是「正藍」，他呼籲國民黨要走「中道」、「正藍」路線，絕對不能走向「小綠」、「小紅」，這樣才會有更多的支持者；自己若能夠當選黨主席，一定把所有的同志找回來。

朱立倫認為選戰有贏有輸，不能只提敗選、不提勝選，自己贏過蔡英文也輸過蔡英文。（記者李容萍攝）

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