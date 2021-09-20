張亞中最大贏家！研判國民黨難勝選 蔡詩萍：還有「家變」危機

國民黨主席候選人左起江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫，今日出席分區政見說明會桃竹竹苗場，同台手拿蓮霧力挺台灣水果。（國民黨提供）

2021/09/20 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉進入倒數，四位候選人中，孫文學校校長張亞中異軍突起，甚至有人認為勝選機會不小。對此，資深媒體人蔡詩萍分析，國民黨主席選舉好像不是「張上亡黨」，便是「張下救黨」的選擇題，也感嘆不論張亞中是否當選都是最大贏家，「國民黨難贏未來的大選也便罷了，它最大的危機還是『家變』！」

蔡詩萍今（20）日在臉書表示，中秋連假民眾輕鬆，但最大在野黨國民黨恐怕沒有心情過節，全黨上下開始氣氛緊繃，各自動員起來，只因為，黨主席選舉好像不是「張上亡黨」、便是「張下救黨」的選擇題。

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蔡詩萍說，張亞中成了國民黨主席選戰的主角，「成也是他、敗也是他」，擁護張亞中的「張派」這陣子非常激動，而不希望張亞中選上的則不斷策動「棄保論」，強調不團結張亞中會贏、張亞中贏黨就沒救了，「毫無疑問，選到這程度，不管最後，國民黨四位角逐者，誰當選，張亞中都是最大贏家了」！

「張是最大贏家，那國民黨呢？恐怕是繼續當輸家的料了！」蔡詩萍說，朱立倫、江啟臣其中一人非常可能在「棄保效應」下勉強過關，但贏得主席的人依舊得面對「深藍」的「新共主」張亞中；張亞中「萬一」當選黨主席的機率仍不能說低，他若當選，國民黨的深藍化、統派化走向，當然更無話可說了。

蔡詩萍指出，張亞中的問題不在主張，問題是這些主張出在「國民黨主席身上」就有問題，而且問題大條多了，國民黨想執政，執政就必須過半，必須贏得51%以上的選票，「要贏就要能整合黨內，整合選民從激進到溫和的光譜分歧，這樣的黨不能是激進的，這樣的黨主席，不能是激進的」。

蔡詩萍直言，台灣最大的威脅是「從不承認中華民國的中共政權」，且有事沒事共機便威脅我領空，但國民黨四位黨主席人選，一位要統、三位要「九二共識」，但要統，就沒有中華民國了，而「九二共識」的前提是一中，而中共在全世界都在打壓台灣，要國際承認只有一中，沒有中華民國，當然也沒有一中一台，「民進黨不承認『九二共識』的蔡英文，贏了兩次總統大選，這不是民意公投是什麼？」

蔡詩萍說，中國領導人習近平稱「九二共識」是兩岸定海神針，國民黨另三位黨主席人選，便捧「九二共識」當神主牌用，看在民意眼裡，不就是「國共同謀」嗎？總統大選還沒開打，國民黨在捍衛台灣，保衛中華民國的國安議題上，就先輸了氣勢與籌碼。

國民黨難贏未來的大選也便罷了 它最大的危機還是「家變」！

蔡詩萍認為，深藍從「換柱事件」到「拱韓參選失利」到這次的「張亞中崛起」，可看出來確實是「一股力量」，足以左右藍營方向但不足以贏得大選，好的情況下可以助長藍軍聲勢，糟糕的狀況則勢必裂解藍營！

蔡詩萍總結，如果他的觀察沒錯，張亞中贏得黨主席，國民黨往「統派」、往「新黨化」走是必然的，這絕對贏不了大選；張亞中若硬被壓制下去而輸掉黨主席，這股深藍怨氣也勢必難以消解，至少不是檯面上可能贏得黨主席的人，所能解消所能整合的，「國民黨即使不分裂，也是喪失半條命，談不上什麼大選的團結了！」

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