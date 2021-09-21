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    中國禁台水果 學者：都不遵守WTO規範了還會讓你加入CPTPP？

    中國日前突襲暫停台灣釋迦和蓮霧進口。（資料照）

    中國日前突襲暫停台灣釋迦和蓮霧進口。（資料照）

    2021/09/21 08:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國突襲式宣布20日起暫停台灣釋迦和蓮霧進口，我方除了祭出10億元專案經費保障農民權益，也將向世界貿易組織（WTO）正式提告。學者質疑，中國加入WTO之後都不遵守規範了，何況跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）比WTO規範更嚴格，現在成員國還會讓他加入嗎？

    根據《自由亞洲電台》報導，台灣大學農業經濟系名譽教授吳榮杰受訪指出，中國針對台灣釋迦及蓮霧指出的「介殼蟲問題」其實非常普遍，在中國的菜園與果園也很常見，一般用空氣噴槍或水槍就能去除，中國大可暫停進口違規農場的產品，無預警全面暫停顯然就是政治刁難。吳榮杰認為，長期生意不是這樣做的，「翻臉像翻書，無預警宣布可能就會違反WTO規範」。

    吳榮杰強調，中國加入WTO後自己都不遵守規範了，何況CPTPP比WTO規範更嚴格，「大家都被嚇壞了，還會讓他加入嗎」？吳榮杰也呼籲政府，應該趁著中國加入CPTPP之前搶先加入，台灣若沒有辦法加入CPTPP，未來台灣農產要進入CPTPP國家的農產市場會更加困難。

    台灣中華經濟研究院WTO與RTA中心副執行長李淳則對台灣向WTO正式提告發表看法，他提到，WTO會要求雙方在WTO會場坐下來協商，否則以現在兩岸對話完全停擺的狀況，雙方只會剩下口頭指控。

    李淳指出，WTO判決可能長達18至24個月，現在要防止中國繼續擴大違反WTO規範的行為，因為現在已有3種水果被禁（鳳梨、蓮霧、釋迦），未來也有可能會有其他「受害者」。

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