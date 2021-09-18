國民黨主席選舉倒數 張亞中：我是民進黨最害怕的對手

國民黨主席候選人張亞中。（記者劉信德攝）

2021/09/18 16:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席選舉進入倒數黃金週，4名候選人今天參加網路直播辯論會，對於傳出黨員擔心張亞中當選會有亡黨感，張亞中會前接受聯訪時表示，他是民進黨最害怕的政治對手，民進黨今天會製造這樣的謠言，就是最害怕他當選。

國民黨主席候選人今天下午參加網路直播辯論會「國民黨主席大擂台-有膽來辯」，張亞中會前接受媒體聯訪，媒體詢問，對於外界傳出黨員擔心張亞中當選後會有亡黨感，如何加強溝通避免黨員跳船潮？

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張亞中對此表示，民進黨最會製造這種謠言，他從綠營媒體聽到這種話覺得非常可笑，稍微有理性和良知就知道，他是民進黨最害怕的政治對手，民進黨今天會製造這樣的謠言，就是最害怕他當選。

張亞中說，希望國民黨黨員頭腦清楚，他提出的主張追求兩岸和平會亡黨嗎？第二個主張是追打蔡英文政權，請問會亡黨嗎？第三個主張是重新建立政治思想，包含孫中山的三民主義，請問這樣會亡黨嗎？如果大家細膩理解，就會發現這些是謠言和謊言。

由於張亞中近日聲勢看好，媒體詢問網路上領先民調要如何維持？張亞中表示，非常期待今天的政見說明會，有比較新穎的對話方式，也想利用這個機會，把參政理念，還有未來救黨、救國、救兩岸的主張讓更多人了解，也期待其他三位的具體政策主張，如何提出新的方法。

媒體追問是否有信心今天辯論後網路聲量繼續往上衝？張亞中說，他不是預言家，但是他會用最大的努力和利用每一次場合，他沒有任何網軍也沒有公關公司處理這些事，現在跟在他身旁的都是義工，他最大的長處就是可以提出就黨救國救兩岸的理念以及堅毅個性，還有絕不屈服面對民進黨政府的決心，他有能力和智慧解決兩岸政治難題，

張亞中表示，從他最近民調很高可以看出來，尋求兩岸和平是台灣絕大多數老百姓，不只是中國國民黨的黨員，也是社會上共同期盼，未來幾天會持續把兩岸和平對於台灣的重要性給大家做更多了解，畢竟戰爭是最大的輸家，希望兩岸和平相處，台灣年輕人才會有機會從小池塘游到未來的大海。

另一位候選人卓伯源會前接受媒體訪問時指出，這場黨主席選舉被說是台灣民主化過程，現在民進黨掌握大多數媒體，可以說看到絕對的權力造成絕對的腐化，希望透過黨主席選舉的平台，讓基層聲音、讓民眾的聲音，並讓全台灣民眾都可以看到。

卓伯源表示，很遺憾看到最近的紛紛擾擾已經對國民黨形象造成傷害，以他個人來講，從選舉黨主席開始，他就強調絕對不會攻擊參選同志，因為他們都是我的競選夥伴，以國民黨立場而言，唯一真正的對手就只有民進黨，他參選黨主席不是要取代哪個人或打敗哪個人，他是來團結國民黨繼續向前走，打贏2022和2024選舉，所以他是這次黨主席4個人的最大公約數，只要卓伯源當選，國民黨就可以團結。

國民黨主席候選人卓伯源。（記者劉信德攝）

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