國民黨主席政見會 江啟臣反擊「棄江保朱」批評是最佳負面教材

江啟臣反擊「棄江保朱」說。（記者葛祐豪攝）

2021/09/18 10:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席選舉倒數黃金週，今天在高雄舉行4位候選人分區政見說明會高屏場，現任黨主席江啟臣接受媒體聯訪時，針對「棄江保朱」提出反擊，強調黨內選舉如果要用到棄保，這樣子的候選人如果當選主席，怎樣帶領黨，跟其他政黨作戰？並批操作棄保是最佳的負面教材。

這場政見會上午10時於國民黨高雄市黨部6樓禮堂登場，因防疫室內人數規定，會場不開放媒體入場，於國民黨臉書直播，並於市黨部1樓設聯訪區。

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江啟臣抵達黨部時，先接受媒體聯訪，他指出，今天是高屏的政見說明會，一定會談到南部，高屏對於國民黨來講，過去被綠營長期視為禁臠，但執政的狀況大家很清楚，到底留下什麼？國民黨有這個責任、使命，除了在這邊深根外，也希望能夠有機會重返執政。

對於坊間有耳語「棄江保朱」，江啟臣回應指出，黨內選舉如果還需要用到棄保的話，這樣子的候選人如果當選主席，怎麼樣帶領黨，跟其他政黨作戰？

江啟臣說，每一個候選人對自己一定都有信心，只有沒自信的候選人，才去喊棄保，「其實國民黨最擔心的棄保應該是什麼？是棄中國國民黨、棄中華民國，這才是我們應該要擔心！」

他強調，黨內的選舉，大家要展現自信，要展現的是如何帶領國民黨走向，未來如何讓國民黨能重新得到人民的支持跟認同，進而有機會為更多人民服務，「沒有必要在黨內選舉，不管是相互攻擊、抹黑、撕扯，甚至操作棄保，這個是最佳的負面教材！」

對於朱立倫質疑張亞中的路線，江啟臣認為，路線的問題就是經由辯論大家說清楚，候選人應該坦然跟大家報告，到底你的路線是什麼，不同的路線也可以辯論、說明，但不需要抹紅或抹黑？「我自己就堅持我的路線，中華民國路線，跟著我走，就是捍衛中華民國最佳的負面教材！」、「過去這一年來，我所帶領的中國國民黨，路線就是中華民國路線，反對任何要消滅中華民國的主張！」

江啟臣稍後在政見會上，砲轟民進黨對不起高雄、對不起屏東，把高雄視為禁臠，但留給高雄屏東什麼？看到衰敗經濟、人口流失。他並稱讚前市長韓國瑜帶領優秀團隊，但遭民進黨抹黑，去年6月6日是他永生難忘日子。

針對2022選舉，江啟臣強調，國民黨在高雄市議會要取得多數，議長要保住，高雄屏東是國民黨艱困選區，要提名最強候選人，他如果連任，9月25日後會立刻提早布局 。

江啟臣說，他上任後，國民黨的民調回來了， 未來要全力反攻、 戰鬥到底， 為了重返執政，他開出五大目標，並公開承諾不選2024總統，找出最強候選人。

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