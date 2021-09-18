批國民黨幾乎放棄高雄 張亞中：跪也要跪出最強候選人

張亞中以「國民黨如何贏回高雄」為主軸，強調「當民進黨論述崩潰時，地基動搖，才是國民黨會贏的時候！」（翻攝自國民黨臉書）

2021/09/18 12:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席選前最後一週，今天在高雄舉行四位候選人分區政見說明會高屏場，張亞中以「國民黨如何贏回高雄」為主軸，強調「當民進黨論述崩潰時，地基動搖，才是國民黨會贏的時候！」

被視為大黑馬的孫文學校總校長張亞中，最後一位發言，他針對國民黨如何贏回高雄發表看法。他說，2018年因為韓國瑜，高雄有了希望，但不幸又失去高雄。

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張亞中強調，高雄像巨大堡壘，民進黨盤據20年，要先把根基摧毀，堡壘自然瓦解，民進黨根基就是他的理念。他當選黨主席，會捍衛真正的中華民國史觀，公開要求民進黨辯論228，場地就在高雄，「當民進黨論述崩潰時，地基動搖，才是國民黨會贏的時候！」

他語氣激昂的批評，國民黨面對高雄，幾乎已經放棄，2022候選人在哪裡？他如果當選主席，「拿下高雄當作地方選舉最重要任務，就算戰到死，也要攻進高雄這座堡壘！」他會找到最強候選人，絕不能放棄高雄，「跪也要把他跪出來」，大家一起贏回高雄！台下響起叫好的掌聲。

張亞中稍後接受媒體聯訪時，再度強調要贏回高雄，中央跟地方必須分進合擊，中央在歷史文化的史觀上，對民進黨做根基性的攻擊，高雄市長候選人、國民黨許多黨員也有相當多資源跟人脈，也可對民進黨猛打，讓民進黨的整個思維、論述、靈魂都開始動搖。

另針對黨內出現「棄江保朱」的說法，張亞中認為是不對的，因為大家都是同志，不是包袱，黨主席的競爭，應該是一個理念競爭，一個領導者能力的競爭，「如果去操作棄保，這是一件非常不道德的事情！」

張亞中堅決反對黨內的選舉，有所謂的棄保，「他是我們的同志，現在去棄保他，怎麼對得起他？怎麼對得起他的支持者？」他呼籲，黨內的選舉，真的不要再操作棄保，而是大家比較誰具有領導力，誰具有理念。

對於此次他遭移送考紀的風波，張亞中表示，朱立倫跟江啟臣都是受害者，這也顯示國民黨的組織文化、形象，會不會受到社會高度質疑？「這事對國民黨，幾乎是百害而無一利，當時為什麼會做的出來？」

張亞中說，到底這個事情的來龍去脈，有沒有黨務人員應該負責，他做為一個黨員，總有知的權利吧，「希望黨部能把這件事，用書面資料完整報告，讓所有黨員了解，這才是亡羊補牢，為時未晚。」

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