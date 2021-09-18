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    國民黨恐分裂 江啟臣：有信心連任 勿過多擔心

    國民黨內傳出張亞中若當選，國民黨就會分裂。爭取連任的國民黨主席江啟臣昨受訪表示，自己非常有信心會連任，不用過多擔心。（記者陳昀攝）

    國民黨內傳出張亞中若當選，國民黨就會分裂。爭取連任的國民黨主席江啟臣昨受訪表示，自己非常有信心會連任，不用過多擔心。（記者陳昀攝）

    2021/09/18 05:30

    〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中最近聲勢看好，黨內傳出張若當選國民黨就會分裂，張的激進粉絲還列出清黨名單。爭取連任的國民黨主席江啟臣昨受訪表示，張亞中應該清楚告訴大家，所謂清黨、清除黨內餘孽到底是什麼？並強調自己非常有信心會連任。

    江啟臣表示，國民黨是團結、包容、中道理性的政黨，如果他連任，會為大家謀求更多包容與團結，這才是國民黨長期追求理念。被問到張亞中當選黨主席會不會退黨？江啟臣說，現在誰當選都不知道，就是努力爭取黨員支持，「我非常有信心我會連任，不用過多擔心！」

    至於黨主席候選人朱立倫指稱，目前民調是自己與張亞中競爭激烈，江啟臣支持度「確實差距滿大的」，江陣營則回應，江啟臣始終強調民調是一時的，同志是永遠的，大家各自努力，在聽完朱立倫說法後，江啟臣認為誰在操作棄保，已經很清楚了。

    高屏場政見會、電視辯論會 今舉行

    國民黨今天將舉辦黨主席候選人分區政見說明，「高屏場」於上午登場，下午還有電視台舉辦的辯論會，四位候選人均將到場。

    媒體詢問是否擔心今天會像上次電視政見發表會，出現「三打一」？朱立倫說，不管局面如何，他都坦然面對，要把國民黨變得更好、更強、更團結的策略向大家報告。

    江啟臣方面表示，江啟臣將凸顯自己與其他候選人的不同之處，強調承擔的決心以及穩定度，還有在國民黨關鍵時刻的需要性。

    張亞中幕僚則說，張亞中將以「本黨如何再贏回高雄」為題進行政見發表。候選人卓伯源陣營則指出，卓將強調和平第一、民生優先，以專職、理念、團結爭取黨員認同。

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