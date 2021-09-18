嗆朱立倫 張亞中：2016輸300萬票 還不夠弱嗎

國民黨主席候選人張亞中昨受訪表示，朱立倫選二０一六總統時，輸了三百多萬票，得票率只有三十一％，「請問還不夠弱嗎？」（記者叢昌瑾攝）

2021/09/18 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中最近聲勢看好，黨內傳出如果他當選，國民黨就會分裂。張昨天受訪時回應稱，他想要請問競爭對手朱立倫與江啟臣，如果他當選，朱、江兩人會分裂、會出走嗎？他相信朱與江都不會，如果連朱、江都不會，為何認為他當選，國民黨就會分裂呢？

有關朱立倫前天說，民進黨希望國民黨這次選舉產生最弱、最極端的人選，張亞中則反嗆，雖然自己沒有很多所謂的金脈，但理念與基層是最強的；他還要請教朱立倫，朱參選二○一六年總統時，輸了三百多萬票，得票率只有三十一．○四％，「請問還不夠弱嗎？」

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邀朱辯論「看看誰是最弱的」

張亞中還問朱立倫，「你說我走極端，請問推動兩岸和平、結束敵對狀態，算是極端嗎？你說我極端，請問追打蔡英文的論文，算是極端嗎？我想成立三億元的基金揭發蔡英文貪腐、禍國殃民的行為，請問這叫極端嗎？我面對蔡政權，強而有力的回擊，絕不寬貸，請問這叫極端嗎？我捍衛孫中山思想、堅持中華文化，請問這叫極端嗎？我希望朱立倫與我坐下來一起面對這些問題，我們看看誰是最弱的，誰的思想、論述才是國民黨應走的方向。」

至於黨內有所謂「棄江保朱」說法，張亞中則說，大家都是同志，應該少一點謀略，多一點理念，大家要君子之爭，不應該以棄保方式處理；如果最後被運作成全部轉而支持朱立倫，這對江啟臣的傷害非常大，所謂棄保是不道德的。他強調，君子應該坦蕩蕩的競爭，不要搞棄保，如果選舉最後變成這樣，會讓人瞧不起。

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