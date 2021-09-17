民代「3+11」前後態度不一 林靜儀狠批：失職又無德

民眾黨立委邱臣遠在16日召開「蘇揆『一不四沒有』把全民當塑膠記者會，卻在相關調查意外揭露他曾在3/23發函衛福部，轉達機師工會陳情。（資料照）

2021/09/17 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕「3+11」決策被外界認為是我國在5月爆發本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情破口的主要原因。而曾多次批評決策的民眾黨立委邱臣遠卻遭監察院意外揭露，決策前後態度不一。對此，醫師林靜儀在社群平台直言，民意代表不了解陳情事件的目的和結果，是「失職」；事後翻臉不認帳甚至攻擊行政機關，「是無德」。

「3+11」決策爆出民進黨立委范雲因曾轉達機師職業工會陳情，邀集部會開協調會，遭指「關說」介入放寬機組員檢疫爭議，而緊咬事件追打的民眾黨立委邱臣遠與時代力量立委邱顯智，在監察院調查時意外揭露2人曾分別發文衛福部傳達機師工會、空服員工會陳情，對照前後態度引發外界議論。

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對此，林靜儀在臉書粉專《林靜儀醫師》發文表示，她常認為民意代表不會什麼都懂，也不會什麼都對，「但反映人民需求或團體意見時，至少自己是認同的、是認可那個價值或以民意代表身分來協助提倡那些意見的；不是嗎？」，並表示在這幾個月民眾已了解，造成本土疫情爆發並非機組人員的防疫措施，而是「沒有遵守防疫規定的個人」。

她直言，民意代表若在「接受個人或團體委託陳情時，並不了解陳情事件的目的和結果，是失職；如果在認同陳情內容與主張，甚至在接受陳情機關配合評估辦理之後，一邊發文宣傳自己的陳情服務政績，一邊事後翻臉不認帳甚至攻擊配合評估並且承擔政治責任的行政機關，是無德」，痛批2人行為。

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