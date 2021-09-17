為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    桃園一般性補助款全國排17 議長：希望鄭文燦積極爭取

    桃園市議會第2屆第6次定期會進行開幕典禮。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會第2屆第6次定期會進行開幕典禮。（記者謝武雄攝）

    2021/09/17 13:51

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第2屆第6次定期會今天進行開幕典禮，由於本次會期要審查明年的預算，議長邱奕勝致詞時提到桃園雖是六都，但一般性補助款不到50億元，排在全國第17名，「中央到現在還沒有具體提出解決方案，現在又來吵竹竹苗合併」，希望市長鄭文燦積極向中央反映爭取。

    邱奕勝也提到，中央即將推出振興五倍券，提醒市府「不是單單五倍券就能解決經濟問題」，畢竟基層有很多行業還沒有復業，希望市政府和中央，能針對小市民的經濟，想出解決方式。

    鄭文燦會後表示，桃園市人口全國排名第5，但一般補助款全國排名17，怎麼樣都說不過去，彰化縣的中央補助款，已經快要追上桃園市；同樣是直轄市，台南人口比桃園少了40萬人，但中央補助款部分卻比桃園多了90億元，桃園只要求比照台南市，升格至今已經7年，如果桃園中央補助款比照台南，桃園市不僅不會負債490億元，還會有盈餘。

    邱奕勝會後也提到，目前中央補助款為「統籌分配稅款」加上「一般性補助款」，中央用「一般性補助款」來調節中央補助款是齊頭式平等對桃園市不公平，連彰化縣、屏東縣的中央補助款都會追上桃園；但桃園人口比彰化多100萬人、比屏東更多出145萬人，桃園是新移民都市，人口不斷增加，也衍生各種公共設施需求問題，以教育為例，興建中的學校就高達10所，而桃園升格前只有1800位警察，現在已經4000多位，這些都要大筆經費。

    桃園市議會第2屆第6次定期會進行開幕典禮，議長邱奕勝致詞時為桃園一般性補助款排在全國17叫屈。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會第2屆第6次定期會進行開幕典禮，議長邱奕勝致詞時為桃園一般性補助款排在全國17叫屈。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園市每人普發現金5000元 議會通過提案
    2021/07/27 22:05

    桃園市每人普發現金5000元 議會通過提案
    桃園市5區新增12里送議會討論 預計明年3月1日生效
    2021/07/21 19:50

    桃園市5區新增12里送議會討論 預計明年3月1日生效

    大美術館成形 嚴格都審街道優美
    桃市議會臨時會變更議程 市府下週一防疫紓困專案報告
    2021/07/21 19:42

    桃市議會臨時會變更議程 市府下週一防疫紓困專案報告
    桃市警執勤頻惹議遭網友做梗圖 鄭文燦：指示警局多做執勤教育
    2021/05/10 16:31

    桃市警執勤頻惹議遭網友做梗圖 鄭文燦：指示警局多做執勤教育
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播