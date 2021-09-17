桃園一般性補助款全國排17 議長：希望鄭文燦積極爭取

桃園市議會第2屆第6次定期會進行開幕典禮。（記者謝武雄攝）

2021/09/17 13:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第2屆第6次定期會今天進行開幕典禮，由於本次會期要審查明年的預算，議長邱奕勝致詞時提到桃園雖是六都，但一般性補助款不到50億元，排在全國第17名，「中央到現在還沒有具體提出解決方案，現在又來吵竹竹苗合併」，希望市長鄭文燦積極向中央反映爭取。

邱奕勝也提到，中央即將推出振興五倍券，提醒市府「不是單單五倍券就能解決經濟問題」，畢竟基層有很多行業還沒有復業，希望市政府和中央，能針對小市民的經濟，想出解決方式。

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鄭文燦會後表示，桃園市人口全國排名第5，但一般補助款全國排名17，怎麼樣都說不過去，彰化縣的中央補助款，已經快要追上桃園市；同樣是直轄市，台南人口比桃園少了40萬人，但中央補助款部分卻比桃園多了90億元，桃園只要求比照台南市，升格至今已經7年，如果桃園中央補助款比照台南，桃園市不僅不會負債490億元，還會有盈餘。

邱奕勝會後也提到，目前中央補助款為「統籌分配稅款」加上「一般性補助款」，中央用「一般性補助款」來調節中央補助款是齊頭式平等對桃園市不公平，連彰化縣、屏東縣的中央補助款都會追上桃園；但桃園人口比彰化多100萬人、比屏東更多出145萬人，桃園是新移民都市，人口不斷增加，也衍生各種公共設施需求問題，以教育為例，興建中的學校就高達10所，而桃園升格前只有1800位警察，現在已經4000多位，這些都要大筆經費。

桃園市議會第2屆第6次定期會進行開幕典禮，議長邱奕勝致詞時為桃園一般性補助款排在全國17叫屈。（記者謝武雄攝）

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