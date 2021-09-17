台中市振興加值天天抽現金 民進黨批無新意、國民黨肯定

台中市今推出振興加值方案，民進黨批無新意，國民黨則是肯定。（記者廖耀東攝）

2021/09/17 12:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天公佈振興券的加碼措施，宣佈配合台中購物節活動，天天抽現金，壓軸則是抽千萬好宅。對此民進黨市議員批評毫無新意，不過是將去年購物節「抽抽樂」的頻率提高，無法達到將民眾的錢加大；國民黨市議員則正面肯定，但建議細節應更細膩一點，以全面照顧到店家。

台中市長盧秀燕今天召開記者會，宣佈台中市的振興券加碼措施配合台中購物節抽獎活動，從10月10日至12月9日，為期2個月，將展開每天抽5千元，共抽1千組，每週抽10萬元，每月抽100萬，壓軸則是抽千萬好宅。

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對此，民進黨市議員江肇國批評「了無新意」，不過是將去年購物節抽抽樂頻率提高。比照其他外縣市，台北市直接綁定卡就送5千元，高雄市消費5千發1千元高雄券，連彰化溪州也發1千元禮金，但是台中市的措施就是要消費才能抽獎，並未把民眾的錢變大。

民進黨市議員陳淑華認為，台中市政府推出的方案仍然是購物節抽獎活動，看不到「加值」的方案。民眾要靠運氣去抽獎，普及性相較新北、高雄仍然不足，不脫往年購物節的作法，以「抽獎」模式提振購物節活動，恐怕難以吸引民眾再增加消費。

民進黨市議員林德宇表示，盧秀燕故弄玄虛，賣關子1個月的答案就是發現金，他質疑，既然是發現金，那當初有什麼好故弄玄虛的？顯然盧只是為了凝聚個人的政治聲量，在賣關子的過程中甚至在議事堂上刻意閃躲，其實都是為了蹭聲量。

國民黨市議員陳政顯則是對市府的措施正面肯定，但擔心要消費才能抽獎，是否有全面照顧到所有的店家，希望市府可以再細膩的考量。

國民黨市議員吳瓊華表示，這筆3.5億元的預算若是經過精算，並未增加市庫負擔她是可以接受，而事實上，此次的追加減預算是沒有負債的，她認為此一措施是可以刺激消費振興經濟。

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