振興券各部會加碼好康！7種836萬份連4週抽籤 1種綁定直接送

「振興五倍券」將於10月8日領用、上路，各部會加碼共祭出總額將近77億元的8種振興券；其中7種共約836萬份將提供抽籤，連抽4週。圖為9日行政院長蘇貞昌介紹振興五倍券樣張。（圖由行政院提供）

2021/09/14 17:38

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推出的「振興五倍券」將於10月8日正式領用、上路，各部會加碼共祭出總額將近77億元的8種振興券；據悉，行政院與各部會協商規劃，除了經濟部的「好食券」已宣布前400萬名「數位綁定者」免抽籤外，其餘7種包括「動滋券」、「藝Fun券」、「農遊券」、「客庄券」、「國旅券」、「地方創生券」和「i原券」總計約836萬份，抽籤方式已初步敲定，將由各部會輪流推出抽籤活動，連抽4週。

據悉，政務委員唐鳳原規劃後天舉行記者會公開說明各種振興券登記與抽籤方式，不過，最新消息是可望提前在明天（15日）會同經濟部與金管會官員召開記者會，說明五倍券官網將啟動，目前規劃22日上線，當天就會開放五倍券的數位券綁定，並宣布可在官網進行8種振興券的「一站式登記」，目前規劃需要抽籤的7種振興券每天有一到二種輪流登場抽籤，將持續抽籤4週。

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抽籤時間為每週的週二到週五，為政府推出的振興券議題持續加溫，實際抽籤時程將留待記者會中公開宣布。

行政院長蘇貞昌今天稍早在視察國際郵包檢疫作業，針對五倍券議題表示，去年三倍券的成功，今年五倍券更受歡迎，現在許多商家紛紛加碼，連地方政府也一再推出各種優惠，民眾可依自己的需要以及方便，選擇數位券、紙本券，今年都有各種加碼優惠，請大家領券後多多使用，讓小店家與小農能因此得到振興。

蘇貞昌說，我們也希望全國同胞得到各方面的便利，政府用盡方法，就是希望既能防疫，又能顧及生計，讓民眾生活便利，希望大家領到券後好好使用，促進經濟。

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各部會加碼祭出八種振興券，除了好食券免抽籤之外，其餘七種券將分四週抽籤。（圖為行政院提供）

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