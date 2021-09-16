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    藍4黨魁人選紛表態挺「九二共識」 劉仕傑：先問美國是否支持？

    國民黨4日舉辦黨主席選舉電視辯論，候選人由左至右分別為現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫以及前彰化縣長卓伯源。（資料照）

    國民黨4日舉辦黨主席選舉電視辯論，候選人由左至右分別為現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫以及前彰化縣長卓伯源。（資料照）

    2021/09/16 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席改選25日登場，4位候選人江啟臣、朱立倫、張亞中以及卓伯源在日前舉辦的政見會上紛紛表態，一面倒支持或主張延續「九二共識」路線。對此，時代力量國際部主任劉仕傑表示，他建議「戰鬥藍」和4位主席候選人能問美方一個簡單的問題，「美國支持兩岸的九二共識嗎」？

    「美國支持兩岸的九二共識嗎？」劉仕傑在臉書表示，這個簡單的問題，包括資深媒體人趙少康、準備寫書籌200萬的台北市議員羅智強，或信誓旦旦說當選黨主席後就要讓國民黨設立駐美辦事處的朱立倫，都可以去問美方，「國民黨可能會很驚訝美方所給的答案」。

    劉仕傑說，美國眾議院「國會台灣連線」共同主席、長期友台的共和黨議員夏波（Steve Chabot）表示，支持駐美代表處改名，AIT處長位階也應升格，從「Director」改成「Representative」，且須比照大使任命程序經參議院同意；夏波強調，不管台灣或美國做什麼，中國都會不爽，在台灣議題上，某種程度「象徵性就是實質性」。

    針對夏波的說法，劉仕傑直言，夏波這句話直指核心，象徵性就是實質性，這就是台灣議題的本質，「國民黨無法理解甚至蔑視駐美代表處更名的象徵意義，看在美國國會議員眼裡，想必直搖頭」。

    「美國國會台灣連線的議員，會有幾個支持國民黨的九二共識？我不知道，但我想會很有限。」劉仕傑認為，美國國會議員現在的主流想法就是對中國不信任，既然不信任，那怎麼會與虎謀皮呢？國民黨口中的九二共識，是一個中共隨時可以翻臉不認帳的東西；中共連有國際法效力的「中英聯合聲明」都可以棄之稱為「歷史文件」，又怎麼會尊重一個飄在空中的九二共識？

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