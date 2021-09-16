高市運動發展預算大增8％ 力拚2年7座運動中心營運、5座動工

市長陳其邁體驗鳳山運動中心設施。（運發局提供）

2021/09/16 17:40

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市府明年總預算已經市政會議通過，函送市議會審議，市府運發局明年公務預算共編列10.69億元，主要為設置運動中心經費4.13億元、推廣體育活動及扶植運動選手1.59億元、啟動運動發展基金1億元，相較今年9.89億元增加幅度8%，其中運動中心建設經費增加3.8億元，希望力拚明年底7座委外營運，5座動土。

高雄市長陳其邁任內以推動10座運動中心為目標，他就任以來，運發局依據行政區人口數及密度、交通易達性、市府財源等條件進行評估，因地制宜設置13處運動中心。

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運發局表示，今年投入公務預算2700萬元辦理中正技擊館整修工程及委外，接著在立委、府會共同努力下，爭取新建楠仔坑、三民、小港等3座運動中心補助款，因此明年共編列4.13億元運動中心建設經費，包含公務預算1.88億元，以及中央和企業補助款2.25億元，運動中心建設經費相較今年大幅增加3.8億元。

運發局說，未來將持續完善鳳山運動中心所在園區、委外營運中正技擊館、國家體育場尾翼空間、開放5處校園運動空間設施，除確定獲中央補助的楠仔坑、三民、小港，將再規劃新建2座，按進度逐年編列預算來達成。

另外市府也編列1.59億元推廣體育活動及扶植運動選手，明年預算上，也挹注1億元啟動「高雄市運動發展基金」，用於培育運動選手、舉辦賽事、進行職業運動合作等，以促進高雄市整體運動產業發展。

楠仔坑運動中心示意圖。（運發局提供）

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