全國最大鳳山運動園區將完工 首座市民運動中心10月啟用

2019-06-13 00:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市打造全國最大的鳳山運動園區，下個月將先行啟用游泳池，首座市民運動中心7月完工，將委外經營預計10月啟用，整體工程預計今年底完工，成為民眾運動休閒好去處。

高市斥資近5億元，打造鳳山運動園區，占地10.8公頃全國最大，除了新建首座市民運動中心，同步整建400公尺田徑場、體育館、游泳池、羽球館、網球場、溜冰場等，多元化運動設施一應俱全。

運發局表示，網球場與羽球場已整建完成，目前已開放民眾使用，預計下個月開放游泳池，比照民營游泳池，新設SPA、兒童池，讓民眾多重享受。

工務局新建首座市民運動中心，3樓建物外觀以紅、黃、藍三原色，突顯運動健康亮麗外觀，更設置半戶外休憩大陽台、大露台，讓泳池景觀映入眼簾，享受寬敞視野景觀。

工務局指出，運動中心1樓規劃服務台及商店，2樓規劃體適能健身空間，包括重量訓練區，3樓則是舞蹈及飛輪教室等，預計7月完工，將委外經營管理，預計10月啟用，未來將依使用的運動設施，向市民收取不同費用，在地鳳山居民將享有優惠方案。

值得一提的是，園區坐落鳳山市中心，市府將新建1座地下停車場，從400公尺田徑場下方開挖，規劃600個停車位，搭配地上100個停車位，預計明年動工、111年完工，有助於帶動地方觀光發展。

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