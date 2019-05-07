鳳山火車站推空中鳳城 擁電影院、運動中心9月動工

2019-05-07 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山火車站將興建6+10層的開發大樓，打造「空中鳳城」新意象，將於今年9月動工，預計111年2月完工，成為全國首座結合電影院、國民運動中心、停車場三合一的火車站，可望扮演地方發展的火車頭。

鳳山區人口數約36萬人是全市最多，地方爭取鳳山火車站開發大樓6年多，近來終於通過市府都市審議委員會，台鐵將興建6+10層的開發大樓，由知名建築師張清華打造「空中鳳城」，全棟採鋼構建築，避震效果更佳，地下室還提供1320個停車位。

值得一提的是，鳳山區早期電影產業興盛，連知名電影導演侯孝賢也是在鳳山看電影長大，全盛時期有7家電影院，卻不敵時代變遷消失，地方爭取鳳山電影院，重振電影文創產業。

尤其近年來養生風潮夯，地方爭取國民運動中心，台鐵將設於後棟1樓，方便民眾進出運動，更規劃百貨商場、文創青創聚落、電影文化館，3樓施作空中步道，站前綠地規劃藝文場域，6樓頂作為電影院，10樓頂則是空中禮堂，打造鳳山人的娛樂中心。

台鐵表示，開發大樓已完成整體規劃，目前進入細部設計，將於8月辦理發包，預計9月正式動工，預計2.5年後完工，未來將比照屏東火車站，朝向委外經營模式。

台鐵指出，由於1至3樓是營運中的火車站，未來開發大樓施工會刻意避開，改採後方或側門入內施工，不會影響旅客出入動線，也不會有任何安全疑慮。

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