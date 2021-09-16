前進左營眷村喊話 朱立倫：贏回政權調整軍公教月退俸

朱立倫逐一跟眷村支持者擊拳致意。（記者洪臣宏攝）

2021/09/16 11:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨黨主席候選人朱立倫今天前進大票倉高雄左營眷村，他說民進黨執政後欺負軍公教，沒有尊嚴地減少軍公教的月退俸，只有一條路就是讓國民黨重返執政，恢復軍公教尊嚴並重新調整月退俸；他並自許「正藍」，任何人想要消滅中華民國都是敵人。

朱立倫上午前往左營果貿社區拉票，特地換上寫著「我愛中華民國」的國旗裝，逐一跟支持者擊拳致意。他致詞時首先提到，擔任桃園縣長時完成83個眷村、1萬餘戶的改建，20餘年前就舉辦眷村文化節，是全國第一位辦理的縣市長，還說大嫂出身於果貿社區，常常來吃早點，以自家子弟身分爭取眷村選票。

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他說，民進黨沒有尊嚴地減少軍公教月退俸，唯有讓國民黨重返執政，恢復軍公教尊嚴並重新調整月退俸，但他強調，國民黨沒贏回來，絕無可能，都是喊爽的。

他指著國旗裝說，中華民國是國民黨創建，國民黨有責任保衛中華民國，任何人想要消滅中華民國都是我們的敵人，包括民進黨推動台獨、直接紅統，都是消滅中華民國，都是國民黨要奮戰、對抗的；他對支持者喊話說，我們都是「正藍」，就是要捍衛中華民國。

朱立倫表示，有許多黨員同志對國民黨失望，希望能更強硬，但強硬不是嘴巴講的，是做的；他細數從政經歷，認為他若不強硬、沒有執行力，桃園、新北不會進步這麼快，他說現在不是罵人比賽，而是要說到做到，現在要選出有執行力的黨主席，把2022、2024大選贏回來，不然都是喊假的。

朱立倫向支持者喊話，重返執政調整軍公教月退俸。（記者洪臣宏攝）

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