江啟臣競選影片 找資深黨員訴求「再給4年拚未來」

拚連任的國民黨主席江啟臣今天公布競選影片，請來資深黨員訴求「拚未來，挺江啟臣」。（圖取自江啟臣競選影片）

2021/09/16 10:05

〔記者施曉光／台北報導〕拚連任的國民黨主席江啟臣今天在臉書公布競選影片，影片中透過兩名資深黨員，描述其個人特質，並向黨內訴求「江啟臣才是未來，我拚未來，我挺江啟臣」，江啟臣自己也在貼文中懇請所有黨員再給他四年，一起拚未來。

國民黨資深黨員李裕海表示，「罷免反萊豬，難道不是政績？」「我們需要有誠信有氣度的人」，「一年半要改變一世紀的窠臼」，她強調江啟臣有魄力，無論反萊豬、在立法院或拚公投，都身先士卒，帶頭往前衝，當年江啟臣與台中市長盧秀燕爭取國民黨提名參選台中市長的黨內初選民調，江只差盧0.6%，但願賭服輸，幫忙拿下台中市。

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另一名資深黨員楊碧宜則表示，「面對批評，他學習」，「他正派、踏實，不謀權」，他還說，江啟臣過去是海龍部隊，頂著鋼盔幫大家擋子彈，一個領袖能夠不計自己的生命，就有辦法帶領大家，不會割稻尾，情勢好才出來，具有在亂世中當領袖的特質。

對於兩位資深黨員的推薦，江啟臣說，他心中滿是感激，強調沒有人是天生勇敢的，一切動力都來自「捍衛中華民國」、「愛護中國國民黨」的決心，讓他無怨無悔、義無反顧站出來。

江啟臣指出，這一年多來，國民黨走過低谷，現在正在上坡，過去大家衝出震撼民進黨的「反萊豬」公投連署人數，還罷免了不適任的民進黨議員王浩宇，現在更有機會完成「刪Q」的歷史目標，還要讓1218反萊豬公投、鐵籠公投能一舉通過。

他還說，回顧國民黨重新站起，只用了短短17個月，有黨員同志問他，「江主席，你到底是怎麼做的」？他的答案只有一個，堅持做對的事情！敢戰不避戰！拚，就對了！

江啟臣今在臉書公布競選影片，兩名資深黨員表達力挺。（圖取自江啟臣競選影片）

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