漢光揭密》總統府秀出F16尾咬共軍轟6照片 展現空軍捍衛台灣戰力

總統府釋出照片，赫然出現我空軍戰機，貼近拍攝到對轟6戰機的攔截監控圖。（總統府flickr，本報合成）

2021/09/16 09:33

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統昨天親自校閱佳冬戰備道戰機起降演練，並聽取軍方任務簡報，在總統府釋出的相關照片中，赫然出現我空軍戰機從共軍轟6戰機後方高空的有利戰術位置，以空中5公里距離，貼近拍攝到對轟6戰機的攔截監控圖，軍方還特別標出轟6戰機多個武器掛載點，並由飛行員向蔡總統說明共軍機侵擾台灣的安全威脅。

蔡總統昨天搭乘行政專機抵達佳冬戰備道後，先聽取空軍第六混合聯隊長魯非凡報告「兵要及當前狀況」，接著校閱戰機起降操演動態以及PCR檢測作業流程。隨後，總統前往整補區，由修護大隊長扈克傑報告「戰機整補作業」後，總統依序至各機型前宣慰任務飛行員，並聽取各機型領隊報告「加油整補情況」。

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總統府也在官網丶各網路社群上發佈這次校閱軍事操演的影片及照片，其中，在總統府flickr上發佈的系列照片，暗藏許多軍事操演的亮點，包括飛行員脫下飛行頭盔丶掛在戰機座艙旁時，有一頂飛行員盔上畫有Q版的金剛圖案，金剛兩手各自抓住一枚炸彈及飛彈，應是空軍F16戰機丶第23作戰隊先前使用的隊徽圖案。

更令人矚目的是，在總統府flickr發佈的多幀照片中，有一張是由戰機飛行員手持攔截丶監控共機的監控照，向蔡總統說明空軍如何因應共機的侵擾，以及各型共機的可能任務及武器掛載。這張照片中清晰發現，我空軍戰機從共軍轟6戰機後方高空的有利戰術位置，拍攝到對轟6戰機的攔截監控圖，以5公里的空中距離貼近拍攝，軍方還特別標出轟6戰機多個武器掛載點，由飛行員向蔡總統說明共軍機侵擾台灣，對台產生的安全威脅，以及我方因應作為。

蔡英文總統昨天親自校閱佳冬戰備道戰機起降演練，飛行員並在跑道上，拿出攔截監控共機的相關照片，向蔡總統說明空軍因應作為。（圖：取自總統府flickr）

空軍飛行員以攔截監控圖，向蔡總統說明各型共機的可能任務及對台威脅，照片中還標示出轟6戰機各個武器掛載點，同時標註拍攝的距離是5公里。（圖：取自總統府flickr）

在昨天的佳冬戰備道戰機起降演練中，飛行員駕駛戰機順利降落後，在等待地勤整補的同時，飛行員脫下飛行頭盔丶掛在戰機座艙旁，其中一頂飛行員盔上畫有Q版的金剛圖案，金剛兩手各自抓住一枚炸彈及飛彈，應是空軍F16戰機丶第23作戰隊先前使用的隊徽圖案。（圖：取自總統府flickr）

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