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    漢光演習》「土狼」噴煙丶安設詭雷 8軍團模擬阻絕共軍登陸

    M56土狼式渦輪發煙車的噴煙狀況。（記者王捷攝）

    M56土狼式渦輪發煙車的噴煙狀況。（記者王捷攝）

    2021/09/16 08:05

    〔記者王捷／台南報導〕漢光演習模擬搶敵區灘作戰，在今天清晨在台南南區沙灘，陸軍八軍團39化學兵群出動M56土狼式渦輪發煙車，在沙灘上噴出大區域的濃煙；軍方指出，煙霧除了能掩蔽我軍，也能妨礙敵區雷達、雷射等引導式武器，替裝甲、步兵與敵軍在搶灘攻防戰時做掩護，軍方同時也在海灘上做了防衛工事，安設對戰車地雷與對人詭雷，盡量模擬實戰情況。

    美軍在1997年開始運用M56土狼式渦輪發煙車作為戰略，在2004年台灣採購一批M56配置在陸軍化學兵群，發煙車是運用渦輪產生的高溫霧化柴油或是石磨粉，發煙車能定點噴煙也能機動噴煙，有掩護我軍、干擾敵軍紅外線武器的效果、欺敵等多種戰略效果。

    這次漢光演習，陸軍八軍團先在沙灘上做禦敵工事，第一層是以鐵架製作的「鐵刺蝟」而在其上方以磚頭代替炸彈，讓敵軍搶灘兩棲戰車難以順利進入，在第二層則是挖掘戰車豪，並安置對戰車地離，最後一層是用鐵絲網及詭雷，阻礙敵軍步兵搶灘。

    在今天凌晨4點多，39化學兵群在觀測風向後確定煙霧不會引響周遭居民，最後在清晨5點半開始發煙，直到約清晨6點結束。

    M56土狼式渦輪發煙車是在2004年採購。（記者王捷攝）

    M56土狼式渦輪發煙車是在2004年採購。（記者王捷攝）

    M56土狼式渦輪發煙車是以渦輪高溫霧化柴油製作戰略煙霧。（記者王捷攝）

    M56土狼式渦輪發煙車是以渦輪高溫霧化柴油製作戰略煙霧。（記者王捷攝）

    以鐵架製作的「鐵刺蝟」，在鐵架上方以綁了磚頭代替炸彈。（記者王捷攝）

    以鐵架製作的「鐵刺蝟」，在鐵架上方以綁了磚頭代替炸彈。（記者王捷攝）

    戰車壕溝前安設對戰車地雷。（記者王捷攝）

    戰車壕溝前安設對戰車地雷。（記者王捷攝）

    沙灘禦敵工事，白線處是模擬的詭雷。（記者王捷攝）

    沙灘禦敵工事，白線處是模擬的詭雷。（記者王捷攝）

    化學兵在噴煙前先做風向測量。（記者王捷攝）

    化學兵在噴煙前先做風向測量。（記者王捷攝）

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