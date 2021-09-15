「疫苗接種第二類」不斷被抹黑造謠 王定宇：是笨還是壞？

民進黨籍立委王定宇（見圖）痛斥造謠者，在政府一再澄清說明後，卻依然持續造謠，到底「是笨？還是壞？」（資料照）

2021/09/15 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕提高台灣疫苗覆蓋率成防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的關鍵之一，政府也正加快疫苗接種速度，但外界卻不斷傳出各種針對第2劑疫苗接種「第2類人員」的不實謠言，企圖擾亂疫苗接種計畫。對此，民進黨籍立委王定宇在臉書上闢謠，也痛斥，造謠者在政府一再澄清說明後，卻依然持續造謠，到底「是笨？還是壞？」

近日不斷傳出「第2劑疫苗第2類中央等防疫人員施打率超過65%，但長者接種率只有1%」、「中央逾2千多人接種2劑莫德納疫苗」等謠言，雖然中央流行疫情指揮中心多次公開闢謠，但類似謠言卻仍不斷流傳。

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對此，王定宇今（15日）在臉書上無奈表示，「這麼舊的謠言，藍白怎麼還一直用？難道是信仰中共那套『謊言說千百遍，就變成真的』？」

王定宇說明，疫苗接種第二類的中央與地方防疫必要人員共約為28萬人，其中中央防疫必要官員約為1700多人，「佔比不到百分之0.7」，其他大多是地方防疫人員、警消、海巡與軍人等。

王定宇也解釋，在今年5月疫情升溫之際，為了防疫需要而接種疫苗者打的多是AZ（AstraZeneca）疫苗，而醫事人員則施打莫德納（Moderna）疫苗為主，「現在胡亂指控為什麼不打高端？佔用莫德納？高端是八月才能接種，時空不要錯置！」

此外，王定宇也在另一則貼文中表示，「藍白二黨還在拿疫苗接種第二類造謠抹黑，都告訴你誰佔最多？接種什麼疫苗？還硬要抹黑別人特權」。王定宇也痛斥造謠者，在政府一再澄清說明後，卻依然持續造謠，到底「是笨？還是壞？」

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