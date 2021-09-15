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    重返月球關鍵10年！蔡英文：台灣絕對不會缺席

    蔡英文表示，在吳宗信的帶領下，台灣的太空產業，一定會像火箭一樣一飛沖天。（圖片擷取自臉書）

    蔡英文表示，在吳宗信的帶領下，台灣的太空產業，一定會像火箭一樣一飛沖天。（圖片擷取自臉書）

    2021/09/15 20:33

    〔即時新聞／綜合報導〕2019年福衛七號火箭發射升空，成為台灣太空史上一個重要的里程碑。未來10年，是全球各國爭取重返月球的關鍵10年，政府也投入許多心力進入太空產業，總統蔡英文則強調，未來在進軍太空產業這塊，台灣絕對不會缺席。

    蔡英文晚間在臉書回憶2019年，福衛七號火箭發射，當時她和國家太空中心的同仁在現場一起收看直播。看到火箭發射成功時，總統也和現場所有人一樣，感到相當振奮，忍不住一起歡呼、鼓掌，「這就是台灣人期待火箭發射、期待我們的科技和產業實力被世界看到的心情。」

    蔡英文說，從福衛五號到福衛七號，都證明台灣開始有自主研發衛星的能力。政府也透過預算和法規的支持，加上台灣在半導體、精密製造的長期優勢，聯合產官學界力量，一起打進全球太空的產業鏈，這就是台灣的太空科技國家隊！

    今年8月，「火箭阿伯」吳宗信上任國研院國家太空中心主任，蔡總統也相信，在他的帶領下，台灣的太空產業，一定會像火箭一樣一飛沖天。

    蔡總統強調，未來十年，是全球各國爭取重返月球的關鍵十年。台灣，絕對不會在太空產業中缺席。

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