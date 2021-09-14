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    退撫新制將朝「確定提撥」制？銓敘部：尚在研議未定案

    銓敘部表示，目前新進公務員退撫制度，仍在研議中。（資料照）

    銓敘部表示，目前新進公務員退撫制度，仍在研議中。（資料照）

    2021/09/14 22:56

    〔記者楊綿傑／台北報導〕公務人員退撫制度改革受外界關注，相關機制仍持續討論中，針對外界傳言新進公務人員退撫制度可能朝向確定提撥制，引發激烈討論，銓敘部今天（14日）說明，依照公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，主管機關應為112年7月1日以後新進公務人員建立全新退撫制度，目前已正依該法律規定，就各種可能方案進行研議，尚未定案。

    對於外界質疑公務員退撫制度可能比照勞工退休金制度；新制恐讓新進人員斷崖、現職人員斷流等觀點；銓敘部說明，目前正依法著手規劃建立全新退撫制度，並透過詳慎財務評估及多方討論，同時參考國內外相關實施制度的經驗，研擬相關方案，就退休金的提撥及給付不是完全照勞工制度設計，會確保公務人員退休所得獲得適足保障，所以絕不會發生「新進人員未來將會面臨斷崖式的退休金」的情形。

    銓敘部也提到，至於新人實施新制度以後，現行退撫基金財務如何永續的問題，除了現有退休公務人員調降所得所節省的經費，會持續全數挹注退撫基金外，配合新制度的規劃，銓敘部也會賡續與財主機關協調相關撥補方案，確保退撫基金不會有斷流危機。

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