巧合？民眾黨挖角議員張雪如 彰化藍綠白選舉操盤手共同點曝光

親藍派的彰化縣議員張雪如宣布加入民眾黨，強調明年將推素人上場選舉。（張雪如提供）

2021/09/14 14:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕長期親藍的彰化縣5連霸縣議員張雪如宣布加入民眾黨，為彰化縣政治圈投入震撼彈，也讓藍綠陣營嚴陣以待；但巧合的是，張雪如與民進黨彰化縣黨部主委邱建富、國民黨彰化縣黨部主委張錦昆等3人，都是2002年踏入縣議會的新科議員，如今3人也剛好成為政黨主委，也將在2022年大選扛起操盤的重責大任！

邱建富表示，他與張雪如、張錦昆都是同時期的縣議員，3人都是在2002年首次當選縣議員，一起進入縣議會為民喉舌，只是後來從政之路略有不同，他在當選2屆縣議員之後，轉換跑道參選彰化市長，並順利連任，也是第一位民進黨籍的彰化市長。

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張錦昆指出，他連任3次縣議員都是無黨籍身分，直到參加員林鎮長補選才加入國民黨，並連任成功，後來再回鍋參選縣議員，並接下國民黨彰化縣黨部主委一職。

而張雪如加入民眾黨，也扛起民眾黨彰化縣首位黨部主委工作，張雪如透露，民眾黨在彰化插旗，就是要擴大政治版圖，明年大選一定會推出素人來參選，除了員林區以外，其它地區也會推出人選打選戰，才能創造政治聲量，目標就是讓民眾黨在彰化縣議會能夠成立黨團，也就是至少要搶下3席縣議員為初步目標。

針對民眾黨全力搶攻，邱建富表示，全新的政黨要搶攻席次，預估就是以都會區為主，目標就是要吸引游離選票與年輕族群，初步評估民眾黨至少會在彰化區、員林區都推出人馬，因此，民進黨的提名策略會更加靈活，除了穩固基本盤以外，也要搶下中間選民的支持，才能持續擴大綠營的政治版圖。

眼見親藍派被挖牆角，張錦昆強調，國民黨有長期支持的選民，基層選舉需要在地方的服務與經營，也就是要「接地氣」，新政黨在地方推出人選，最重要的是要獲得選民認同。

身兼時代力量彰化縣黨部主委的縣議員吳韋達指出，他樂見民眾黨到彰化發展，上回時力在彰化縣首次推出人選參選，他也成為時力在縣議會的第一位議員，面對明年大選，時代力量會推出更多人選來參選，預計在鹿港區、員林區都會推派人選，以擴大政圖來全力監督縣政。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，全新政黨都會鎖定都會區擴張版圖，民進黨會採取更靈活的提名策略。（記者劉曉欣攝）

國民黨彰化縣黨部主委張錦昆強調，國民黨民代的基層實力雄厚，都是靠服務創造口碑。（資料照）

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