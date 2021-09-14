軍公教調薪非恩給 跨黨派在野立委︰公教待遇審議應納員工代表

立委賴香伶（中）、張其祿（左）、林奕華（右）等人14日召開「公教待遇審議委員會應修法納入員工代表」記者會，宣布將提案修法，要求公教待遇審議納入員工意見。（記者羅沛德攝）

2021/09/14 13:53

〔記者吳書緯／台北報導〕行政院蘇貞昌日前提出軍公教將明年將調薪的構想，跨黨派在野立委今聯袂呼籲，攸關審議軍公教調薪的「軍公教員工待遇審議委員會」應修法納入全教會等員工代表參與，讓待遇審議納入員工意見，而全國教師工會總聯合會也希望調薪能以「重要民生物價指數」作為調整依據，而非現行的「消費者物價指數」。

立法院公義社會與勞動政策促進會和與全國教師工會總聯合會今在立院召開「公教待遇審議委員會應修法納入員工代表」記者會，民眾黨立委賴香伶、張其祿、時代力量立委邱顯智、國民黨立委林奕華共同出席。

請繼續往下閱讀...

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，「軍公教員工待遇審議委員會」的

委員除了4名學者外，審議過程不公開，做出的結論外界全然不知，例如今年國內經濟成長創新高，竟做出「因舉債紓困，暫不調薪」的結論，但最後蘇貞昌一句話推翻結論，改為往調薪3%的方向調整。

因此，侯俊良表示，上述結果完全說明「軍公教員工待遇審議委員會」已經喪失了審議功能，不僅無法反應基層軍公教的心聲，連參照經濟數據提出合理建議的功能也完全喪失，全教總提出「教師待遇條例部分條文修正草案」、「公務人員俸給法部分條文修正草案」，納入公教人員員工代表參與，健全公教人員待遇審議機制，希望爭取公義會等跨黨派委員支持。

公義會長、立委賴香伶表示，勞工基本工資審議委員會21人中有7名勞方委員，但軍公教員工待遇審議委員會16名委員居然連1名員工代表都沒有，將會跨黨派立委提案修法，要求公教待遇審議應納入全教總等員工代表參與，讓待遇審議納入員工意見。邱顯智表示，全教總的訴求是非常合理，希望行政院盡快研議相關作法，不要讓犧牲軍公教的權益。

林奕華說，傳出行政院研擬軍公教明年調薪3％，但公教人員薪資調整，不應成為執政者拉抬個人聲勢的籌碼，軍公教待遇審議應該法制化、透明化，不能淪為黑箱作業。

公義會秘書長、台北市產業總工會前理事長鄭雅慧表示，不希望軍公教人員調薪與否只是由執政當局恩給式的給予，我們需要的是建立一套可供遵循，可受公評的法制化調薪機制。讓軍公教推派代表參與「軍公教員工待遇審議委員會」是實現法制化的最初步。

出席記者會的行政院人事總處專門委員曾逸群回應，各界意見將帶回去參考，將會函請各主管機關表達相關意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法