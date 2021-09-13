台中市議員提案 全運會台中隊近千人全部造冊先打疫苗

中市議會通過議員江肇國提市府應在10月全運會為1千名中市選手造冊打疫苗等防疫措施的臨時動議（記者蘇金鳳攝）

2021/09/13 22:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今（13）召開大會，民進黨市議員江肇國提出臨時動議，建請台中市政府全力協助全國運動會台中代表隊選手及隨行人員的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫作業，議場中不分黨派多數議員附議通過。

江肇國表示，全國運動會主辦場地位於新北市，因應新北市本土疫情升溫，代表隊選手及隨行人員需要無後顧之憂出賽，市府須協助施打疫苗、補助相關篩檢費用，以及投保防疫保險等。

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江肇國表示，110年度全國運動會在即，主辦地點位於目前本土疫情升溫的新北市，部分場館也因應疫情暫時關閉，而10月台中市即將派出近1000人出賽新北，為了讓選手及隨行人員沒有健康疑慮出門比賽，台中市政府應該全力協助代表隊防疫作業，包括選手及隨隊人員全數造冊施打疫苗，給予他們最根本的疫情防護。

江肇國表示，選手當中有許多未成年學生無法施打疫苗，也有考量個人身體因素而尚未施打疫苗者，依據新北全運會大會規定須出示相關健康檢驗證明，而臺中市政府應當予以全額補助，而非讓各單項委員會自行核銷費用。

另外，江肇國說，台中市政府也應該讓全數人員投保防疫險，做為選手及隨隊人員出賽安心安全的後盾。

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