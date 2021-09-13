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    傳美認真考慮正名「台灣代表處」中國外交部跳腳回應了

    《金融時報》日前報導，華府「認真考慮」台灣將駐美代表處更名為台灣代表處的訴求。（路透）

    《金融時報》日前報導，華府「認真考慮」台灣將駐美代表處更名為台灣代表處的訴求。（路透）

    2021/09/13 17:59

    〔即時新聞／綜合報導〕《金融時報》日前報導，華府「認真考慮」台灣將駐美代表處更名為台灣代表處的訴求。對此，中國外交部指出，已經就媒體報導的內容，向美方提出「嚴正交涉」，中國外交部並要求美國停止任何形式的官方往來和提升實質關係。

    《金融時報》報導，數名參與內部討論人士指出，華府「認真考慮」台灣將駐美代表處更名為台灣代表處的訴求，不但白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表達贊成立場，在國家安全委員會和國務院亞洲事務局也獲得廣泛支持。

    今日中國外交部例行記者會中，有媒體就此提問，中國外交部發言人趙立堅回應，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方在《中美建交公報》中明確承諾，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。9月10日，中美元首通話時，拜登總統表示，美方從來無意改變一個中國政策，中方已就上述媒體報導的有關動向向美方提出嚴正交涉。

    趙立堅表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提昇實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。

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