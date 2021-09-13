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    新竹縣市分家首任市長施性忠 道出當年花7億多才能遷入市府

    竹竹合併議題夯！新竹縣市分家首任市長施性忠（右）已高齡80多歲，他上週參加一場座談會，道出當年花7億多才能入主市府。（照片取自媒體人潘國正臉書）

    竹竹合併議題夯！新竹縣市分家首任市長施性忠（右）已高齡80多歲，他上週參加一場座談會，道出當年花7億多才能入主市府。（照片取自媒體人潘國正臉書）

    2021/09/13 12:08

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅上週倡議大新竹合併議題後，新竹縣長楊文科第一時間認同，甚至認為可升格為第七都，對此倡議，民進黨府院高層也傾向支持竹竹合併升格，不過，明年就是新竹縣、市分家40週年，當年新竹市升格為省轄市的第一任市長施性忠，前幾天在座談會上，也說出當年花了7億多元才能入主現今的市政府，更道出當年新竹縣、市分產的秘辛。

    高齡超過80歲的施性忠上週參加一場座談會，他說：大家知道嗎？新竹縣政府要搬到竹北市，原來的新竹州廳要讓給新竹市政府進駐，縣府向市政府要多少錢？答案是「4億」！

    由於此事鮮少人得知，與會者都發出驚訝聲，不過，後來查證資料，應該是7億4392萬餘元。

    施性忠說，政府對政府，都是供公眾使用的政府機構，居然還要花錢價購，這是什麼邏輯？當年新竹市整個年度的稅收只有10幾億，縣府根本是獅子大開口！

    依據資料，1989年新竹市府付出7億4392萬餘元，向新竹縣府價購，才從東區區公所遷入新竹州廳的市政府辦公。

    施性忠提到，當年在市長任富勇任內執行有償撥用，用7億4392萬3867元包括土地6億7017萬667元，房屋7375萬3200元，他說，如果市府對此不滿，應該向國民黨討公道，要轉型正義也可以。

    媒體人潘國正也在臉書重現施性忠在座談會上分享的內容，他提到，有研究者針對新竹縣市當年分家進行研究，當時因縣市不同政府執政，當時新竹縣長是國民黨的陳進興，新竹市是黨外的施性忠當市長，就連前新竹縣長邱鏡淳當年是省議員時，也曾對新竹市內有許多縣府財產提出質疑。

    潘國正也轉述當天新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞的說法，鄭耕亞提到新竹市包圍城隍廟的中央市場、西門市場、中央商場的土地，到現在還是新竹縣政府所有，每年都要繳交租金給縣府，而且一直無法解決，成為新竹市之瘤。這是因中央市場地屬新竹縣，建物屬新竹市。當年就傳出縣府想賣給私人建大樓，如果城隍廟旁出現一座高樓大廈，城隍廟古蹟，還有什麼價值？

    潘國正也提到，最近新竹州廳後面冒出來的兩幢大樓，也是新竹縣土地標售後蓋起來的，東門圓環旁以前的憲兵隊，如今也被賣掉後蓋成高樓大廈。就連新竹州圖書館也是新竹縣府標售，由新光集團標到，後來被前市長蔡仁堅列為古蹟，才停止被開發蓋大樓。

    施性忠提到，當年新竹市內有許多登記在縣府的土地，由於縣府想標售變賣來平衡財政，犧牲很多市民的權益，也衍生很多爭議，當年新竹縣、市分家分產，是在不太公平的狀態下的結果，如今又要談大新竹合併，明年就是省轄市升格40週年，如今倡議大新竹合併者，應該先了解這段當年分家的過程，尤其新竹縣、市的政治環境不同，如果大新竹再合併，新竹市恐怕選不上大新竹的首長，可能還會造成族群衝突，不可不慎。

    竹竹合併議題夯！新竹縣市分家首任市長施性忠已高齡80多歲，他上週參加一場座談會，道出當年花7億多才能入主市府。（照片取自媒體人潘國正臉書）

    竹竹合併議題夯！新竹縣市分家首任市長施性忠已高齡80多歲，他上週參加一場座談會，道出當年花7億多才能入主市府。（照片取自媒體人潘國正臉書）

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