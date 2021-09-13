傳美要求一次購足百套魚叉飛彈 立院民進黨團：未違建軍準則

立法院民進黨團書記長蔡適應。（記者謝君臨翻攝）

2021/09/13 11:57

〔記者謝君臨／台北報導〕外傳在美國強勢要求下，台灣被迫一次購足100套魚叉飛彈系統，無法分批購置，海軍因此提交新發價書，編足866億餘元預算。對此，立院民進黨團書記長蔡適應表示，去年度國防部的機密預算報告書就提到要購買100套魚叉飛彈，今年度在公開預算編列，只是調整預算排列，沒有違背國防部的建軍相關準則。

民進黨團今舉行線上記者會，媒體提問，有報導指稱美國迫使台灣一次購足100套魚叉飛彈系統，無法分批購置，讓海軍被迫得編足866億元的預算，是否會覺得這是強迫立院埋單，以及是否因此造成預算排擠效應。

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蔡適應說，台灣購買魚叉飛彈，主要是因應台海防衛作戰，因為中國這幾年軍力大幅成長，且對中國來說，完成對台軍力部署是重要的事，台灣不能坐以待斃，要發展不對稱戰力，而在去年度國防部送到立院的機密預算報告書中就提到，準備購買100套魚叉飛彈系統，並會根據預算編列狀況與否來做排序。

他說，該項目今年度在公開預算上編列，這和過去長期以來，國防部對於台灣防衛作戰態度是一致的，購買這100套系統的預算也沒問題，主要是調整預算排列，把魚叉飛彈列為優先，沒有違背國防部的建軍相關準則。

此外，媒體詢問，國軍落實「一機一庫」目標20年，不過在預算有限下，只有台中清泉崗基地、台東志航基地啟動更新工作，其他基地機棚、機庫已使用近60年，幾乎沒有抗炸及防鏽保護力，曾被監察院二度糾正。

蔡適應指出，隨著武器日益進步，戰機在地面上的戰力保存顯得非常重要，而監院已糾正多次，希望國防部的軍事政策目標，能落實「一機一庫」，而且不是傳統式鋼棚，而是應具備抗炸等功能，台灣在面對中國武力威脅下，戰力保存非常重要，希望國防部要盡快完成相關預算編列。

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