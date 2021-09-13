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    駐美代表處正名 綠營籲全民支持、也期待中國成熟點

    立法院民進黨團今舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（中）、書記長蔡適應（左）、副幹事長黃世杰（右）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團今舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（中）、書記長蔡適應（左）、副幹事長黃世杰（右）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

    2021/09/13 11:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕美國拜登政府傳出正慎重考慮同意我駐美代表處更名為「台灣代表處」；而歐洲議會首份「歐盟—台灣關係與合作」報告草案和加拿大保守黨競選政見，也都呼籲駐台單位應以「台灣」為名。對此，立法院民進黨團今表示，朝野與全民應共同支持正名，讓名稱符合台灣在國際應有的貢獻和地位，不應用政治口水消費，也期待中國成熟看待此事。

    民進黨團今舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰共同說明，並回應有關歐美加興起「為台灣正名」的議題。

    蔡適應表示，從1978年中美斷交後，我國駐美代表處歷經多次更名，當然我們也期待未來駐美國台北經濟文化代表處，能改成駐美台灣代表處，這也是不分朝野，長期以來對於我們駐外單位名稱，希望能真正正名的一貫努力，不應作為國內政治消費工具。所有海外的台灣人，都希望看到中華民國的國旗，駐外單位冠上台灣的名稱，這是不分朝野應繼續努力的事情。

    蔡適應說，包括歐盟等許多國家，也就台灣代表處更名，這是相對往正向發展的事情，雖然兩岸關係不樂觀，但也呼籲中國政府，對於台灣正名，未嘗不要以較正面、樂觀的態度看待，這不也表示中國對台灣的善意，對於台灣和美國更名的行動，是朝野長期共同的努力，能否成功不知道，但中國不應該抗議、干涉。

    黃世杰指出，這樣的外交努力，應該是國內朝野共同的目標，不應用政治口水消費，正名的風潮不是只有在美國，包括歐洲、加拿大乃至於世界上很多國家，他們都反應出疫情期間台灣在國際的參與，及其發揮的效應，讓台灣被看到，也代表台灣這段時間以來外交工作的進展，希望國人一起來努力，讓名稱符合台灣在國際應有貢獻和地位。

    黃也呼籲中國，不要把國際事務當作兩岸競爭的零和遊戲，像之前立陶宛要發展與台灣的經貿關係，中國竟以懲罰性、恐嚇、單方面不利益的方式，試圖懲罰立陶宛，這樣的動作也引起歐洲議會各國外長共同譴責，這樣的態度是相當不健康的，這不是對誰的測試，而是外交進展，期待中國政府能成熟看待此事。

    劉世芳說，從台灣以中華民國的名義退出聯合國至今，其實台灣在美國代表處的名稱一直在改變，不管國民兩黨誰執政，感謝外交人員辛苦在外爭取台灣的國際空間，尤其是台美事務上。現在傳出駐美代表處可能正式更名，朝野黨團應共同支持，大家也都知道，美國在台協會AIT，T講的就是台灣。

    劉認為，這是對等的在處理台美之間的事務，無涉中國，並非中國國內事務，全民應支持正向發展，讓台美關係不管是經貿、文化或其他相關連結會更好，黨團全力支持且樂觀其成。

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