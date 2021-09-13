簡訊實聯制每封簡訊費用低 藍委質疑去年浮編預算

立法院國民黨團13日舉行「紓困預算5.0，中央錢亂花，全民苦哈哈」記者會，由總召費鴻泰（中）主持。（記者方賓照攝）

2021/09/13 10:55

〔記者林良昇／台北報導〕因應武漢肺炎武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，政府推出簡訊實聯制，國民黨立委今批評，通傳會（NCC）編列簡訊實聯制預算，原本預計一則0.1元，但從今年5月19日到9月6日，共發了19億1700餘萬則，付了將近2500萬元，平均一則僅0.013元，有預算浮編的情事。

立法院國民黨團今召開記者會，國民黨團總召費鴻泰指出，行政院將「紓困5.0」預算送到立法院，國民黨看了只覺得「傻眼」、「鬼混」，預算科目通通沒有細目，預算書內容都寫得很簡短，顯示預算編得非常急迫。

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費鴻泰提到，經濟部標準檢驗局上週六被發現在做PCR檢測，目的是為了要去看守所監督包裝五倍券的工作，根本是不務正業、荒廢本職，標檢局卻聲稱不會影響到正常運作，如果真的如此，代表標檢局平常都沒什麼事，以後預算都該適度刪減。

費鴻泰更指出，上次審查簡訊實聯制預算時，NCC宣稱每發一封簡訊要花0.1元，但從今年5月19日到9月6日，共付給電信業者將近2500萬元，合計19億1700餘萬則簡訊，平均一封簡訊只花0.013元。

立院國民黨團首席副書記長萬美玲則說，簡訊實聯制原本編列8億元預算，被立法院刪掉5億元預算，現在被發現每封簡訊只花了0.013元，近期指揮中心因疫情，亂槍打鳥，狂發簡訊給民眾，難道是每封簡訊價格降低，還有3億元無法花出去才狂發簡訊嗎？

對於五倍券相關費用，費鴻泰指出，去年三倍券編列營政費用22.56億元，今年五倍券則編了20.78億元，系統營運費甚至仍編了9.7億元，卻還會當機、塞車，會要求行政機關講清楚。

萬美玲質疑，五倍券和三倍券用的是同一個系統，在系統營運上，發放三倍券時就已經編列10.6億元，今年卻仍編9.7億元，使用相同系統，根本是浪費百姓納稅錢，如果還是出現當機、塞車的狀況，誰要來檢核號稱數位政委的唐鳳？誰該負責？

此外，與會的國民黨立委洪孟楷也提到，接種第一劑莫德納疫苗的民眾尚未接種到第二劑，應該比照韓國前往美國催貨，政府該回應民眾第二劑莫德納何時才能打到？為什麼遲遲無法到貨？

簡訊實聯制示意圖。（資料照）

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