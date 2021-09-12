蔣介石威權治台！促轉會：政治案件7822人次、27.69％遭判死

促轉會統計，蔣介石威權執政時期，政治案件數量總數高達7822人次，大量台灣人民被奪走生命及自由，更有27.69%被判處死刑。（資料照）

2021/09/12 10:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會規畫中正紀念堂轉型成「反省威權歷史公園」，及移除大廳蔣介石銅像。據促轉會研究，蔣介石威權執政時期，政治案件數量總數高達7822人次，大量台灣人民被奪走生命及自由，更有27.69%被判處死刑；而中正紀念堂未興建前，1971年行政院經建會曾考慮於現址設置現代化商業經貿中心，後因老蔣逝世，行政院接受治喪大員會議決議，於台北市中心設立中正紀念堂。

促轉會表示，中正紀念堂的轉型至少可從兩個角度來談，​第一、民主國家不該再用現行的規模與方式紀念威權統治者​。第二、人們如何使用首都市中心的大片空間，反映著不同時代偏重的價值選擇，希望透過討論這個議題，凝聚社會對未來的想像​

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「國家不應耗費如此資源紀念威權統治者！」促轉會強調，​中正紀念堂是因蔣中正過世而打造，各界爭議的焦點多半聚焦在其人其事之上，然而，不論是本會的調查或眾多學術研究早已指出，威權統治時期，蔣中正打造的黨國體制，使黨、政、軍權力高度集中於統治者個人，破壞了自由民主憲政秩序下基本的權力分立架構。​

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此外，從奪走大量人民生命與自由的軍事審判來看，蔣中正執政時的政治案件數量總數為7822人次，他行使核覆權介入3469人次，其中六成以上是重刑，更有27.69%是死刑。學者研究指出，蔣中正作為政治案件審判過程最高決策者，他對案件的介入也造成下級機關及官員在判決時有「揣摩上意」的傾向。​

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促轉會質疑，面對無數同胞曾經受到的傷害，台灣卻在民主化多年後，仍以公帑養護7.5萬坪規模的紀念空間，我們想要向下一代傳達的訊息是什麼？​

促轉會指出，中正紀念堂所在的這塊土地，自1880年代起維持近百年的軍事用途；到了1970年代一度被規劃為彰顯現代化與經濟發展的「商業地景」；後來黨國統治下，為打造領袖崇拜的需求，使得這裡成為充滿中國古代宮殿色彩的個人紀念園區；民主化之後，轉型改造的倡議不斷。

促轉會主張，中正紀念堂轉型成「反省威權歷史公園」，在改造威權空間 、重構紀念敘事兩大方向上，進行三項具體措施：大廳銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造、園區整體崇拜軸線應予破除。應該把「紀念一個人的殿堂」還給人民，堂體建築承載的歷史痕跡，經過重新詮釋與改造後，將能成為更具啟發性的歷史與公民教材。

促轉會研究，中正紀念堂未興建前，1971年行政院經建會曾考慮於現址設置現代化商業經貿中心，後因老蔣逝世，行政院接受治喪大員會議決議，於台北市中心設立中正紀念堂。（促轉會提供）

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